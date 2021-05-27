Ay'ın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Çiçek Kanlı Ay", Türkiye'de de muhteşem görüntüler oluşturdu. Kırmızı ve turuncu arasında bir renge bürünen Ay, nefesleri kesti.
EDA SEVİNCİ
Denizli Merkezefendi'de 16 yaşındaki Eda Ç., önceki akşam arkadaşlarıyla buluşmak için evinden ayrıldı. Ancak eve dönmeyince ailesi, jandarmaya kayıp başvurusu yaptı. Jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Genç kız, 13 saat sonra bulundu. Ç, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan 2 arkadaşı serbest bırakıldı.
158.6 MİLYON DEVRETTİ - ÇILGIN SAYISAL LOTO
6 bilen çıkmayınca 158 milyon 619 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 221 bin 387'şer lira, 4 bilenler bin 652'şer lira, 3 bilenler 114'er lira, 2 bilenler ise 11'er lira alacak. (47,48,49,52,58,85joker)
2 TALİHLİYE 285'ER BİN - ŞANS TOPU
5+1 bilen 2 kişi, 285'er bin lira kazandı. 5 bilenler 7'şer bin lira, 4+1 bilenler 421'er lira, 4 bilenler 39'ar lira, 3+1 bilenler 24'er lira, 3 bilenler 6'şar lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 bilenler 4'er lira, 0+1 bilenler 4'er lira alacak. (14,21,24,27,31+3)
BÜYÜK ARIZA
Konya Çumra'da yaşayan ve çiftçilik yapan Ali Rıza Yüzer (36), 5 ay önce aralarında çıkan tartışmada, 12 yıllık eşi Sadife Yüzer'i tüfekle vurdu. 6,5 aylık hamile olan 3 çocuk annesi kadın ve karnındaki bebeği kurtarılamadı. Tutuklanan zanlı koca, "Bana hakaret edip, 'karnımdaki bebek senden değil' deyince kendimi kaybettim" dedi. Cani hakkında ağır müebbet hapis istendi. (Tolga YANIK)
TORUN KÖR ETTİ
Adana'da ailesi Almanya'ya giden T.K.'ya dedesi Hüsnü Sabırlar (81) bakmaya başladı. T.K. dedesinden sürekli para istemeye başladı. Sabırlar, vermeyince dedesinin darp ederek kör olmasına yol açtı. Ardından evden kaçtı.
ACI DENEY
Adanalı Mahsun Kaya (23), YouTube'a koymak için deney yaptı. Videoyu çekerken kimyasal yüzüne sıçradı. "Ben böyle acı görmedim" diye ağladı.
SON SERVİS
İzmir'de üniversiteli Barış Çay, kuryeliğe başladı. Önceki gece son siparişleri dağıtırken kaza yaptı. Kurtarılamadı.
ATEŞLİ FİNAL
Bursa'da Hasan Ateşli, kardeşi İbrahim'le tartıştı. Tabancaya sarıldı. Onu öldürdükten sonra kendi canına kıydı.
BAŞINA VALİZ YAĞDI!
Cezayirli işadamı Billel B, İstanbul'dan uçağa bindi. Fakat kabinde kafasına valiz düşünce şoka girdi. 200 bin TL istedi.
EDA SEVİNCİ
Denizli Merkezefendi'de 16 yaşındaki Eda Ç., önceki akşam arkadaşlarıyla buluşmak için evinden ayrıldı. Ancak eve dönmeyince ailesi, jandarmaya kayıp başvurusu yaptı. Jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Genç kız, 13 saat sonra bulundu. Ç, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan 2 arkadaşı serbest bırakıldı.
158.6 MİLYON DEVRETTİ - ÇILGIN SAYISAL LOTO
6 bilen çıkmayınca 158 milyon 619 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 221 bin 387'şer lira, 4 bilenler bin 652'şer lira, 3 bilenler 114'er lira, 2 bilenler ise 11'er lira alacak. (47,48,49,52,58,85joker)
2 TALİHLİYE 285'ER BİN - ŞANS TOPU
5+1 bilen 2 kişi, 285'er bin lira kazandı. 5 bilenler 7'şer bin lira, 4+1 bilenler 421'er lira, 4 bilenler 39'ar lira, 3+1 bilenler 24'er lira, 3 bilenler 6'şar lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 bilenler 4'er lira, 0+1 bilenler 4'er lira alacak. (14,21,24,27,31+3)
BÜYÜK ARIZA
Konya Çumra'da yaşayan ve çiftçilik yapan Ali Rıza Yüzer (36), 5 ay önce aralarında çıkan tartışmada, 12 yıllık eşi Sadife Yüzer'i tüfekle vurdu. 6,5 aylık hamile olan 3 çocuk annesi kadın ve karnındaki bebeği kurtarılamadı. Tutuklanan zanlı koca, "Bana hakaret edip, 'karnımdaki bebek senden değil' deyince kendimi kaybettim" dedi. Cani hakkında ağır müebbet hapis istendi. (Tolga YANIK)
TORUN KÖR ETTİ
Adana'da ailesi Almanya'ya giden T.K.'ya dedesi Hüsnü Sabırlar (81) bakmaya başladı. T.K. dedesinden sürekli para istemeye başladı. Sabırlar, vermeyince dedesinin darp ederek kör olmasına yol açtı. Ardından evden kaçtı.
ACI DENEY
Adanalı Mahsun Kaya (23), YouTube'a koymak için deney yaptı. Videoyu çekerken kimyasal yüzüne sıçradı. "Ben böyle acı görmedim" diye ağladı.
SON SERVİS
İzmir'de üniversiteli Barış Çay, kuryeliğe başladı. Önceki gece son siparişleri dağıtırken kaza yaptı. Kurtarılamadı.
ATEŞLİ FİNAL
Bursa'da Hasan Ateşli, kardeşi İbrahim'le tartıştı. Tabancaya sarıldı. Onu öldürdükten sonra kendi canına kıydı.
BAŞINA VALİZ YAĞDI!
Cezayirli işadamı Billel B, İstanbul'dan uçağa bindi. Fakat kabinde kafasına valiz düşünce şoka girdi. 200 bin TL istedi.