Yaren leyleğin iki yavrusunun ayağına ip dolandı! Belediye ekipleri seferber oldu

Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek'in yuvası, 2 yıl önce 7/24 anlık gösteren bir kamera ile halka açıldı. Her gün yüzlerce kişinin canlı olarak www.yarenleylek.com üzerinden izlediği yuvada, bir tehlike yaşandı.

Anne leyleğin yuvaya taşıdığı bir naylon çuvalın, yavruların ayağına dolandığı anlaşıldı. Durumu öğrenin Karacabey Belediyesi yetkilileri, hemen yuvaya operasyon başlattı. Kısa sürede harekete geçen ekipler yuvaya giderek ayağına ip dolanan yavruları kurtardı. O anları ise yüzlerce kişi kameradan canlı olarak izledi.

Doğa fotoğrafçısı ve aynı zamanda Karacabey Belediyesi personeli olan Alper Tüydeş, yavruları ipten kurtardı. Tüydeş, "Eğer ipten kurtarmasaydık, ayağı kangren olurdu" dedi.