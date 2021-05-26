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    • Yaşam
    • 27.05.2021 01:29
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    • 27.05.2021 01:52
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    'de evlenmek isteyen sını bıçaklayarak öldüren teslim oldu

    'nin ilçesinde tartıştığı ı tarafından bıçaklandığı ileri sürülen , yaşamını yitirdi. Kız teslim olurken, kavganın boşanan babasının yeniden evlenmek istemesi nedeniyle çıktığı öğrenildi.

    AJANSLAR
    Babasını bıçaklayan kız teslim oldu

    Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Cennet K. (20), anmnesinden boşandıktan sonra ikinci evliliğini yapacağını söyleyen babası Sinan K.'yı (45) göğsünden bıçakladı. Baba Sinan K. hayatını kaybederken, kızı Cennet K. ise suç aletiyle birlikte teslim oldu.

    Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Savrun Mahallesi, Derviş Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden boşanan 3 çocuk babası Sinan K., kızı Cennet K.'ya ikinci kez evlenmek istediğini anlattı.

    Baba-kız tartışarak evden çıktı. Kapının önünde tartışma sürerken evliliğe karşı çıktığını belirten Cennet K., tekrar eve çıkıp mutfaktan aldığı bıçakla babasını göğsünden yaraladı.

        Kanlar içerisinde yığılan Sinan K., ihbarla gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Sinan K., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cennet K. ise suç aleti bıçakla birlikte polise teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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