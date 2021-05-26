Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 27.05.2021 00:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.05.2021 00:23
    ABONE OL

    'da lı dehşet! 'de önüne geleni yaralayan saldırgan yakalandı

    'da 'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir saldırgan yoldan geçen iki kişiyi rastgele ladı. Bir kişiye de odunla vurup darbeden saldırgan kısa süre içinde yakalandı.

    DHA
    Önüne geleni bıçakladı

    'da 'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir şahıs önüne çıkanları ve odunla yaraladı.

    Olay, dün sabah saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesinde yaşandı.

    NAMAZDAN DÖNEN İKİ KİŞİYİ BIÇAKLADI
    İddiaya göre, iki kişi sabah namazından döndükleri sırada yabancı uyruklu A.K.A. tarafından caddenin farklı yerlerinde bıçaklandı.

    ODUNLA SALDIRDI
    İki kişiyi rastgele bıçaklayan şüpheli başka bir kişiyi odunla vurup darbetti.

    Bıçakla yaralananlar hastaneye kaldırılırken bir kişinin bıçaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar ve yakınları karakola giderek şikâyetçi oldu.

    GÖZALTINA ALINDI
    Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli A.K.A. yakalanarak, gözaltına alındı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Sadece bugün değil, her zaman hedef Türkiye'ydi
    Haberler Yaşam İstanbul'da bıçaklı dehşet! Küçükçekmece'de önüne geleni yaralayan saldırgan yakalandı