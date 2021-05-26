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    • Yaşam
    • 27.05.2021 01:53
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    • 27.05.2021 01:57
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    'da otomobil uçurumdan yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var...

    Son dakika haberleri... 'ın ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybederken 3'ü ağır 4 kişi ise yaralandı.

    DHA
    Feci kaza! Uçurumdan yuvarlandılar...

    'ın ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

    Kaza, saat 20.30 sıralarında Çay ilçesi Tekke Mahallesi, Baraj mevkiinde meydana geldi. yönetimindeki 45 ZF 867 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayarak, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler halat yardımıyla uzun uğraşlar sonucu uçurumdan inip, otomobile ulaşabildi.

    1 ÖLÜ 4 YARALI
    Ekiplerce yapılan incelemede sürücü Onur Adıgüzel'in olay yerinde yaşamını yitirdiği, (24), Durmuş Adıgüzel (23), (21) ve (18) ise yaralandığı tespit edildi.

    Yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldıktan sonra ambulansla götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. Onur Adıgüzel'in cenazesi ise ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra morga kaldırıldı. Yaralılardan Cemal Adıgüzel, Mehmet Kenç ve Fırat Aydemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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