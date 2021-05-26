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    • Yaşam
    • 26.05.2021 15:16
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    • 26.05.2021 15:18
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    Nesli tükenme tehlikesi altında olan 'beyaz bantlı dağ engereği' 'ta görüldü

    'ta, nesli tükenme tehlikesi altında olan "beyaz bantlı dağ engereği"ne rastlandı. "Beyaz bantı dağ engereği" Sivas, , , ve 'nin yüksek rakımlı yerlerinde görülüyor.

    AA
    Nesli tükeniyordu orada görüldü

    Sivas'ta, nesli tükenme tehlikesi altında olan "beyaz bantlı dağ engereği"ne rastlandı.

    Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve genellikle rakımı 2 bin metrenin üstündeki bölgelerde yaşayan "beyaz bantlı dağ engereği", Ulaş ilçesinde görüldü.

    Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, biyoçeşitlilik ve tür eylem planı izlemesi kapsamında "beyaz bantlı dağ engereği" görüntüledi. "Beyaz bantlı dağ engereği"nin Kahramanmaraş, Sivas, Malatya, Hatay, Tunceli ve Kayseri'nin yüksek rakımlı yerlerinde de görüldüğü öğrenildi.
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    Haberler Yaşam Nesli tükenme tehlikesi altında olan 'beyaz bantlı dağ engereği' Sivas'ta görüldü