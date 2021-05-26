Konuşma engelli yaşlı kadını darbedip 2 bileziğini çalanlara yardım eden kişi komşu kızı çıktı

KOMŞU KIZI ÇIKTI

Münire Ş.'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği Başkanı Hüseyin Uçar ise, "İlçemizde bu tip olaya sebep olan kişilerin çok çabuk yakalanması bizleri mutlu etti.