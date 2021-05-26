Konuşma engelli yaşlı kadını darbedip 2 bileziğini çalanlara yardım eden kişi komşu kızı çıktı

Olay, geçen pazartesi günü saat 03.30 sıralarında Bandırma ilçesindeki Ayyıldız Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde tek yaşayan işitme ve konuşma engelli Münire Ş.'nin evine giren iki şüpheli, iddiaya göre kendilerini fark eden kadını yere yatırarak etkisiz hale getirdi.
Direnmeye çalışan Münire Ş.'nin zorla kolundaki bilezikleri alan iki saldırgan, ardından tornavida ile bacağından yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kısa sürede iki şüphelinin A.T. (20) ve F.E. (19) olduğunu belirledi.
Yalova'da oldukları tespit edilen iki şüphelinin kaldıkları eve polis operasyon düzenledi. Şüpheliler çaldıkları bileziklerle birlikte yakalanırken, kendilerine yardım ettiği belirlenen F.A. (18) isimli kadın da gözaltına alındı.