Amcasının oğlunu öldüren ve arkadaşını yaralayan zanlı geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi

Birlik Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak üzerinde dün yaşanan kanlı infazın ardından gözaltındaki zanlı Ali K. geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.
Dün öğlen saatlerinde iddiaya göre Ali K.; amcasının oğlu Sercan K. ile aynı araçta bulunan arkadaşı Ferdi G.'ye ateş açtı. Sercan K. olay yerinde hayatını kaybetti. Ferdi G. ise kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.
Yaralının sağlık durumu ise halen ciddiyetini koruyor. Öte yandan olayın faili Ali K.'nın olay yerine 500 metre uzaklıktaki eşine de ateş açtığı ancak herhangi bir kurşun isabet etmediği öğrenildi.