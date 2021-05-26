Buca ilçesine bağlı İşçievleri Mahallesi'ndeki süpermarkette alışveriş yapan S.A.'nın yanına, bir erkek yaklaştı. Cep telefonunu çıkaran kişi, S.A.'nın alışveriş yaptığı reyona gelip, sırtı dönükken gizlice fotoğraflarını çekti. Şüpheli daha sonra marketten çıktı. Durumu fark edenlerin uyarısı ile olanları öğrenen S.A., polise gidip, şikayetçi oldu.