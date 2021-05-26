Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 26.05.2021 17:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.05.2021 17:11
    ABONE OL

    'de market sapığı! İğrenç anlar kameralara saniye saniye yansıdı! Gizlice fotoğrafını çekip...

    'in ilçesinde bir markette alışveriş yapan S.A. isimli kadının gizlice fotoğraflarını çeken şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı. Polis eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Buca ilçesine bağlı İşçievleri Mahallesi'ndeki süpermarkette alışveriş yapan S.A.'nın yanına, bir erkek yaklaştı. Cep telefonunu çıkaran kişi, S.A.'nın alışveriş yaptığı reyona gelip, sırtı dönükken gizlice fotoğraflarını çekti. Şüpheli daha sonra marketten çıktı. Durumu fark edenlerin uyarısı ile olanları öğrenen S.A., polise gidip, şikayetçi oldu.

    SANİYE SANİYE YANSIDI
    Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine de saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin cebindeki telefonu çıkarıp, sırtı dönük şekilde alışveriş yapan S.A.'ya döndürdüğü ve uzun süre bu şekilde kalması yer alıyor.

    Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Sinsi operasyonları akamete uğratacağız
    Haberler Yaşam İzmir'de market sapığı! İğrenç anlar kameralara saniye saniye yansıdı! Gizlice fotoğrafını çekip...