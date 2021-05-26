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    Boğaz'ın 300 yıllık harikası! 'i 1.8 milyar dolara satan Sidar Şahin, Boğaz'a demir attı

    Tükrkiye'de geçen yıl sıfırdan kurduğu mobil oyun şirketi 'i oyun devi 'ya 1.8 milyar dolar karşılığında satan Sidar Şahin, Boğaz'a demir attı. Yalının Selamlık bölümünde 'nın varisleri yaşarken sağındaki harem bölümünde Sidar Şahin yaşayacak.

    Şahin yuvası!

    Tükrkiye'de geçen yıl sıfırdan kurduğu mobil oyun şirketi Peak Games'i oyun devi 'ya 1.8 milyar dolar karşılığında satan Sidar Şahin, Boğaz'a demir attı. Harem, selamlık ve müştemilat olmak üzere üçe bölünmüş 'nın harem bölümünü, 19 milyon dolara ünlü spor yorumcusu Ömer Üründül'den satın aldı.

    Denize 64 metre cepheli ve 21 odalı yalı, I. Abdülhamit devrinde am için yaptırıldı. Yalı, 'Kıbrıslı' adını ise sonra satıldığı 'dan aldı.

    Yalının Selamlık bölümünde 'nın varisleri yaşarken sağındaki harem bölümünde Sidar Şahin yaşayacak.

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    Haberler Yaşam Boğaz'ın 300 yıllık harikası! Peak Games'i 1.8 milyar dolara satan Sidar Şahin, Boğaz'a demir attı