Tükrkiye'de geçen yıl sıfırdan kurduğu mobil oyun şirketi Peak Games'i oyun devi Zynga'ya 1.8 milyar dolar karşılığında satan Sidar Şahin, Boğaz'a demir attı. Harem, selamlık ve müştemilat olmak üzere üçe bölünmüş Kıbrıslı Yalısı'nın harem bölümünü, 19 milyon dolara ünlü spor yorumcusu Ömer Üründül'den satın aldı.

Denize 64 metre cepheli ve 21 odalı yalı, Sultan I. Abdülhamit devrinde Sadrazam İzzet Mehmet Paşa için yaptırıldı. Yalı, 'Kıbrıslı' adını ise sonra satıldığı Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa'dan aldı.

Yalının Selamlık bölümünde Mehmet Paşa'nın varisleri yaşarken sağındaki harem bölümünde Sidar Şahin yaşayacak.