İÇ ÇAMAŞIRLARINI KESEREK CİNSEL BÖLGERİNİ İZLEMEYE BAŞLADI

Sabah'ın haberine göre; ancak huylu huyundan vazgeçmedi. Temmuz 2012'de hırsızlık için evlere girmeye başladı. Hülya G. ve Tuğba G. adlı iki kız kardeşin evine giren sapık, uyumakta olan kardeşlerin kıyafetlerini makasla kesti.