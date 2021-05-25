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    • Yaşam
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    • 25.05.2021 10:16
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    SON DAKİKA: 'da dehşete düşüren sapıklık! Kız kardeşlerin evlerine dadanıp iç çamaşırlarını kesti

    Son dakika haberleri... 'de 44 yaşındaki . 2001'de bir kadına cinsel tacizde bulundu. 11 yıl hapis yattıktan sonra 2012'de cezaevinden tahliye oldu. Ancak Erol Y. sapıklığa devam etti. Temmuz 2012'de hırsızlık için evlere girmeye başladı. . ve . adlı iki kız kardeşin evine giren sapık, uyumakta olan kardeşlerin kıyafetlerini makasla kesti. İç çamaşırlarını düz çizgi halinde keserek kızların cinsel bölgelerini izlemeye başladı.

    Dehşete düşüren sapıklık! İç çamaşırlarını kesip...

    İstanbul Kağıthane'de ikamet eden 44 yaşındaki Erol Y., 2001'de bir kadına cinsel saldırıda bulundu. 11 yıl hapis yattı. Cezaevinden, 2012'de Denetimli Serbestlik Yasası ile salıverildi.

    İÇ ÇAMAŞIRLARINI KESEREK CİNSEL BÖLGERİNİ İZLEMEYE BAŞLADI
    Sabah'ın haberine göre; ancak huylu huyundan vazgeçmedi. Temmuz 2012'de hırsızlık için evlere girmeye başladı. Hülya G. ve Tuğba G. adlı iki kız kardeşin evine giren sapık, uyumakta olan kardeşlerin kıyafetlerini makasla kesti.

    İç çamaşırlarını düz çizgi halinde keserek kızların cinsel bölgelerini izlemeye başladı.

        "SUS ANNENE SÖYLEME"
        22 yaşındaki Tuğba uyandı ve koltukta Erol Y.'yi görünce çığlık attı. Zanlı pencereden atlayıp kaçtı. İki gün sonra yine Kağıthane'de bu kez 14 yaşındaki R.A. ile ablaları L.A. ve G.A.'nın uyuduğu odaya girdi.

        Aynı sapıklığı bu kez küçük R.A.'ya yaptı. Pijamasını ve iç çamaşırını kestiği kızın uyanması üzerine kızı korkutarak, "Sus annene söyleme" diyen sapık, kızın çığlık atması üzerine pencereden atlayıp izini kaybettirdi.

        EVLERE DADANDI: YAKAYI ELE VERDİ
        Aynı suçlardan 19 farklı sabıka kaydı bulunan Erol Y.'nin birden fazla eve girip benzer şekilde genç kadınların iç çamaşırlarını kestiği ortaya çıktı. Kapı ve penceredeki parmak izinden yakayı ele veren Erol Y.'ye, "Cinsel saldırı, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığı ihlali" suçlarından dava açıldı.

            Hülya G. ve Tuğba G.'nin mağdur olduğu davada Asliye Ceza Mahkemesi, iç çamaşırlara zarar verdiği için 8 ay hapis verdi. İki kardeş cinsel saldırı suçundan verilen beraat kararına itiraz etti. Kararı bozan Yargıtay, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.
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