İstanbul Kağıthane'de ikamet eden 44 yaşındaki Erol Y., 2001'de bir kadına cinsel saldırıda bulundu. 11 yıl hapis yattı. Cezaevinden, 2012'de Denetimli Serbestlik Yasası ile salıverildi.
İÇ ÇAMAŞIRLARINI KESEREK CİNSEL BÖLGERİNİ İZLEMEYE BAŞLADI
Sabah'ın haberine göre; ancak huylu huyundan vazgeçmedi. Temmuz 2012'de hırsızlık için evlere girmeye başladı. Hülya G. ve Tuğba G. adlı iki kız kardeşin evine giren sapık, uyumakta olan kardeşlerin kıyafetlerini makasla kesti.
İç çamaşırlarını düz çizgi halinde keserek kızların cinsel bölgelerini izlemeye başladı.