



"BABANIN TELEFONDAN SESLENMESİYLE KAPIYI AÇTI"

Eve gelen polis ekipleri, kapıyı çaldı ancak kapı açılmadı. Bunun üzerine polis kızın babası Sayit S., ile irtibata geçti. Sayit S.'nin kızına telefonda 'kapıyı aç' demesiyle Tuğçe S., kapıyı açtı. Yapılan kontrollerde banyoda anne Sevilay Palabıyık'ın yüz üstü yattığı ve 20 santimetre uzunluğundaki bıçak ve siyah renkli satır olduğu tespit edildi. Yapılan aramalarda kafa kısmının ise bir tencerenin içinde buzdolabının üstünde olduğu belirlendi.