Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 25.05.2021 09:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.05.2021 09:35
    ABONE OL

    26 Mayıs ? Türkiye'den görülecek mi?

    Astrologlara göre ve o yılın kadersel konularını gündeme getirir. Astrolojiyi yakından takip edenler için geri sayıma başladı. Bu yıl Kanlı Ay tutulması 26 Mayıs Çarşamba günü yani yarın gerçekleşecek. Kanlı Ay tutulması en son 2019 yılında gerçekleşmişti.Bu süreç yıl içinde birden fazla görülebiliyor. Peki, 26 Mayıs tarihinde gerçekleşecek ? ? Ekonomik etkileri nasıl olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    26 Mayıs Kanlı Ay tutulması hangi burç nasıl etkilenecek?

    Astrolojiyi yakından takip edenler Kanlı Ay tutulması için geri sayıma başladı. Bu yıl Kanlı Ay tutulması 26 Mayıs Çarşamba günü yani yarın gerçekleşecek. Kanlı Ay tutulması en son 2019 yılında gerçekleşmişti.Bu süreç yıl içinde birden fazla görülebiliyor. Peki, 26 Mayıs tarihinde gerçekleşecek kanlı ay tutulması saat kaçta? Kanlı Ay tutulmasından hangi burç nasıl etkilenecek? Kanlı Ay tutulmasının burçlar üzerindeki etkileri neler? Ekonomik etkileri nasıl olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!

    KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

    Uzun dalga boyundaki kırmızı ışık atmosferde dağılmadan ilerler. Bu yüzden de aslında gün içinde gökyüzünü masmavi görürken gün doğarken ve batarken kızıla çalan bir renge bürünür.

    Tutulma esnasında da Ay'ı bu kızıl dalga boyları aydınlattığından dolayı kızıla çalan- kırmızı- kan renginde bir renkte görürüz. Bu yüzden de "Kanlı Ay Tutulması" denir.

    KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

    En son 2019 yılında yaşanan Kanlı Ay tutulması bu yıl 26 Mayıs Çarşamba 2021 tarihinde gerçekleşecek.

    AY NEDEN KIRMIZIYA DÖNÜŞÜYOR?
    Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesinden dolayı kırmızı tonlarını yansıtan 'kanlı Ay tutulması' , Ay'ın 'Blood Moon' yani 'kanlı ay' adını almasına neden olmuş.

        TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

        2021 yılında dünyada gerçekleşecek ama Türkiye'den gözlenemeyecek tutulmalar ve gözlenebilecekleri kıtalar şöyle listelendi:

        26 Mayıs 2021 Tam Ay Tutulması (Asya, Avustralya, Pasifik Okyanusu)

        ASTROLOJİYE GÖRE AY TUTULMASI NE ANLAMA GELİR?

        Astrolojiye göre 'Ay Tutulmaları' bitişleri temsil eder. Ay, bir devrin, dönemin olayın kapanması anlamına gelir. Bu dönem hayatınızda sizi zorlayan, yoran olayların bitişi demektir.

        Hayatınızdan çıkarmaya korktuğunuz şeyleri bu tutulma sayesinde geride bırakma ihtimaliniz güçlenir. Gökyüzü size büyük bir destek sunar. Güneş Tutulmaları başlangıçları temsil ederken, Ay Tutulmaları bitişleri anlatır. Bu dönem yorgun, halsiz ve içe kapanık bir ruh halinde olabilrsiniz. Değişim, dönüşüm için ideal zamanlardır.

        KANLI AY TUTULMASININ BURÇLARA ETKİSİ

        Tutulmanın gerçekleştiği burç olan Yay'ın temsil ettiği inançlar, adalet, ticari konular, yurt dışı bağlantılı işler ve akademik süreçler genel anlamda gündemde olacak.

        Kendimizi gözü kapalı adadığımız noktalarda ani yüzleşmeler, hayal kırıklıkları yaşayabiliriz. Milliyet'in haberine göre, bu tarz olaylar aslında bakış açımızı gerçekçi bir noktaya çekebilmek için önümüze gelecektir.

            Ekonomik anlamda da bir takım zorlanmalar, mevcut rutinlerimizi değiştirmeyi gündeme getirecek.

            Türkiye'ye olan etkilere baktığımızda daha çok sağlık, çalışma şartları ve gündelik akışın düzenlenmesi konuları öne çıkıyor. Bu sebeple pandemi süreciyle ilgili kontrolü elden bırakmamak, bilgi kirliliğine aldanmamak, gereksiz riskler almamak çok önemli.

            Tutulmadan herkes etkilenirken daha yoğun etkiyi 24-30 Kasım, 20-26 Şubat, 23-29 Mayıs, 25 Ağustos-1 Eylül doğumlular ile doğum haritalarında 5 derece Yay, Balık, İkizler, Başak burçlarında önemli vurguları olanlar alacaklar.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            ABD'li komutan terörist dostlarıyla bir arada
            Haberler Yaşam 26 Mayıs Kanlı Ay tutulması saat kaçta? Kanlı Ay tutulmasından hangi burç nasıl etkilenecek? Türkiye'den görülecek mi?