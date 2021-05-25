Ekonomik anlamda da bir takım zorlanmalar, mevcut rutinlerimizi değiştirmeyi gündeme getirecek.

Türkiye'ye olan etkilere baktığımızda daha çok sağlık, çalışma şartları ve gündelik akışın düzenlenmesi konuları öne çıkıyor. Bu sebeple pandemi süreciyle ilgili kontrolü elden bırakmamak, bilgi kirliliğine aldanmamak, gereksiz riskler almamak çok önemli.

Tutulmadan herkes etkilenirken daha yoğun etkiyi 24-30 Kasım, 20-26 Şubat, 23-29 Mayıs, 25 Ağustos-1 Eylül doğumlular ile doğum haritalarında 5 derece Yay, Balık, İkizler, Başak burçlarında önemli vurguları olanlar alacaklar.