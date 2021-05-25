Astrolojiyi yakından takip edenler Kanlı Ay tutulması için geri sayıma başladı. Bu yıl Kanlı Ay tutulması 26 Mayıs Çarşamba günü yani yarın gerçekleşecek. Kanlı Ay tutulması en son 2019 yılında gerçekleşmişti.Bu süreç yıl içinde birden fazla görülebiliyor. Peki, 26 Mayıs tarihinde gerçekleşecek kanlı ay tutulması saat kaçta? Kanlı Ay tutulmasından hangi burç nasıl etkilenecek? Kanlı Ay tutulmasının burçlar üzerindeki etkileri neler? Ekonomik etkileri nasıl olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!
KANLI AY TUTULMASI NEDİR?
Uzun dalga boyundaki kırmızı ışık atmosferde dağılmadan ilerler. Bu yüzden de aslında gün içinde gökyüzünü masmavi görürken gün doğarken ve batarken kızıla çalan bir renge bürünür.
Tutulma esnasında da Ay'ı bu kızıl dalga boyları aydınlattığından dolayı kızıla çalan- kırmızı- kan renginde bir renkte görürüz. Bu yüzden de "Kanlı Ay Tutulması" denir.
KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?
En son 2019 yılında yaşanan Kanlı Ay tutulması bu yıl 26 Mayıs Çarşamba 2021 tarihinde gerçekleşecek.
AY NEDEN KIRMIZIYA DÖNÜŞÜYOR?
Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesinden dolayı kırmızı tonlarını yansıtan 'kanlı Ay tutulması' , Ay'ın 'Blood Moon' yani 'kanlı ay' adını almasına neden olmuş.