İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçen yıl 'Döner Kardeşler' adındaki suç örgütüne yönelik operasyonu sonrası 12'si tutuklu 28 kişi hakkında dava açılmıştı. Anılan davada kendisi 119 yıla kadar, ağabeyi Turhan Döner ise 105 yıla kadar hapis istemi ile yargılanan Emirhan Döner bu kez yeni bir soruşturma ile gündemde.
TAHLİYE GECESİ DARP
Emirhan Döner, Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dosyada geçen 17 Şubat'ta tahliye oldu. Döner, cezaevinden çıktığı gibi, aynı dosyada kapsamında yargılanan eski sevgilisi Şenay Şentürk'ün, kızları ile yaşadığı eve gitti. Döner, tutuklu bulunduğu süreçte cezaevine telefon sokmadığı gibi, suç örgütü ile ilgili bildiklerini emniyete ve mahkemeye anlatacağını öğrendiği Şentürk'ü evinde darp etmeye başladı.
ZORLA PARASINI ALDI
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre Şentürk, 3 yaşındaki kızının gözleri önünde saatlerce darp edildi. "Emirhan Döner, başıma yumruk attı, boğazımı sıktı. Bu kişi bana, 'sende silinmeyecek izler bırakır, kızını elinde alır seni de yaşatmam' dedi" diyen Şentürk ifadesinin devamında "Bana zorla telefonumu açtırdı. Banka şifrelerimi alarak, kızım için biriktirdiğim 36.500 lirayı, ailesine ait Sizinki E-Ticaret isimli şirkete gönderdi. Yine 5 bin lirayı da silah alımı için S. S. isimli bir kişiye gönderdi. Bu kişi, bir süre önce de bana kredi çektirerek 76 bin lirayı, yengesi B. Döner'in hesabına göndertti. Kredi borcu da üstüme kaldı" dedi.