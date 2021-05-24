'SONUN BERGEN GİBİ OLACAK' MESAJI

Öldürülme korkusu yaşayan Şentürk'ün, hakkında 30 ayrı suç kaydı bulunan Döner'e yönelik uzaklaştırma kararı aldırsa da önceki gün de ilginç bir mesaj paylaştı. Döner, sosyal medya üzerinde 14 Ağustos 1989'da yaşamını yitiren Bergen'in bir fotoğrafını paylaştı. "Benim sonum da Bergen gibi yapılmak isteniyor" diyen Şentürk, "Bir kadının, yüzü ile tehdit edilmesi kadar ağır bir durum olamaz. O paylaşımı gördüğüm günden beri ağlıyorum. Bu insanların yapısını biliyorum. Bana veya kızıma her türlü zararı verebilecek güçteler" diye konuştu. Eşi Halis Serbes'in, yüzüne kezzap attırması sonrası bir gözü kör olan Bergen, boşandığı eşi tarafından Adana Pozantı'da bıçaklanarak yaşamını yitirdi.