Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kütüphanesine ders çalışmaya giden Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi Davut D. 2018'de iddiaya göre, ODTÜ kütüphanesinde yarı zamanlı çalışan D.K ve M.Y'ye tacizde bulundu. Kadınların şikayeti üzerine Davut D., gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Sabah'ın haberine göre; Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına Davut D., "Olay tarihinde ODTÜ'de doktora eğitimi alıyordum. Bu nedenle ders çalışmak için sık sık kütüphaneyi kullanıyordum. 11 Ocak 2019 günü kütüphaneye gittiğimde kimseyle muhatap olmadım. İşim bittikten sonra aracıma binmek için otoparka indiğimde yanıma gelen güvenlik görevlisi hakkımda şikayet olduğunu söyledi. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
'BUNDAN SONRA BURAYA GELİP SENİ İZLERİM DEDİ'
Mahkemede mağdur kadın D.K, Davut D.'nin bir şeyler içmeyi teklif ettiğini kabul etmemesi üzerine ellerini tuttuğunu kaydederek, "Kasım 2018'de Davut D. tuvaletin yerini sordu, ancak gitmedi. 'Kitapları raflara nasıl diziyorsun, bana da öğretir misin?', 'Yalnız mı yaşıyorsun?' şeklinde sorular sordu. Daha sonra 'Seni bekleyeyim dışarıda bir şeyler içelim' dedi.