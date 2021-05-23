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    • Yaşam
    • 24.05.2021 06:48
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    • 24.05.2021 06:48
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    SON DAKİKA: 'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü bisikletliye çarpıp kaçtı!

    Son dakika haberi! ’da, kısıtlamada polisin 'dur' ihtarına uymayan ve otomobili ekiplerin üzerine süren şüpheli, bisikletiyle yolun karşısına geçen 'a (48) çarparak kayıplara karıştı. Tedavi altına alınan Uylaşarslan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    DHA
    Dur ihtarına uymadı bisikletliye çarpıp kaçtı!

    Olay, saat 23.30 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu Sokak'ta denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 16 ANA 361 plakalı otomobili durdurmak istedi.

    Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü otomobili polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçtı. Polis ekipleri bölgeye takviye ekip isteyerek şüphelinin peşine düşerken hızla kaçan şüpheli, bisikletiyle yolun karşısına geçen Ayhan Uylaşarslan'a çarparak kaçışını sürdürdü.

    Çarpışmanın etkisiyle bisikletinden düşerek metrelerce savrulan Uylaşarslan'ın ağır yaralandı.

        Polis ekiplerinin bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ayhan Uylaşarslan İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



        Tedavi altına alınan Ayhan Uylaşarslan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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