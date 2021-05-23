Olay, saat 23.30 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu Sokak'ta denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 16 ANA 361 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü otomobili polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçtı. Polis ekipleri bölgeye takviye ekip isteyerek şüphelinin peşine düşerken hızla kaçan şüpheli, bisikletiyle yolun karşısına geçen Ayhan Uylaşarslan'a çarparak kaçışını sürdürdü.
Çarpışmanın etkisiyle bisikletinden düşerek metrelerce savrulan Uylaşarslan'ın ağır yaralandı.