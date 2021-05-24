Antalya'da bir süredir kendisinden haber alınamayan ve en son kaya tırmanışı yapılan Geyikbayırı bölgesine gittiği belirlenen Ukraynalı kadın turisti arama çalışması yapılıyor.
YAKINLARI YARDIM İSTEDİ
Kente 1 Mayıs'ta tatile gelen 42 yaşındaki Yana Kryvosheia, 10 Mayıs'ta ülkesine dönmeyince yakınları yetkililerden yardım istedi.
Kryvosheia'nın Konyaaltı ilçesindeki Geyikbayırı bölgesinde kamp yapıp ardından Geyiksivrisi zirvesine çıkınca ailesine "Zirvedeyim, manzara çok güzel" diye mesaj attığı belirlendi.