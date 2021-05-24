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    • Yaşam
    • 24.05.2021 14:05
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    • 24.05.2021 14:05
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    SON DAKİKA: Ekipler her yerde onu arıyor! lı turist 12 gün önce 'da kayboldu

    Son dakika haberi! 'da bir süredir kendisinden haber alınamayan ve en son kaya tırmanışı yapılan bölgesine gittiği belirlenen lı kadın turisti arama çalışması yapılıyor. nın 22 kişilik dağcılık timi sarp kayalık arazide helikopter ve drone eşliğinde arama yaptı.

    AA
    Ekipler her yerde onu arıyor!

    Antalya'da bir süredir kendisinden haber alınamayan ve en son kaya tırmanışı yapılan Geyikbayırı bölgesine gittiği belirlenen Ukraynalı kadın turisti arama çalışması yapılıyor.


    YAKINLARI YARDIM İSTEDİ
    Kente 1 Mayıs'ta tatile gelen 42 yaşındaki Yana Kryvosheia, 10 Mayıs'ta ülkesine dönmeyince yakınları yetkililerden yardım istedi.

    Kryvosheia'nın Konyaaltı ilçesindeki Geyikbayırı bölgesinde kamp yapıp ardından Geyiksivrisi zirvesine çıkınca ailesine "Zirvedeyim, manzara çok güzel" diye mesaj attığı belirlendi.

        Kadından bu mesajdan sonra haber alınamadığının bildirilmesi üzerine 12 gün önce bölgede arama çalışması başlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı JAK, AFAD ve UMKE ekiplerince sürdürülen arama çalışmalarında henüz bir ize rastlanmadı.

        Jandarma Özel Asayiş Komutanlığının 22 kişilik dağcılık timi de bugün sarp kayalık arazide helikopter eşliğinde arama yaptı. Drone da kullanılan aramalarda iz takip köpeklerinden de faydalanılıyor.

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