Sevgi dedim de aklıma ne geldi biliyo musunuz?

Geçenlerde başımızdan bi' olay geçti

Aylarca beraber olduğum bi' sevgilim vardı, gözümden bile sakındığım

O kadar güzel bir kızdı ki anlatamam, deli gibi kıskanıyordum, hiçbir arkadaşıma tanıştırmadım onu

Bigün evde oturuyorduk, o mutfaktayken ben hayatta hiç yapmadığım bişey yaptım

Ve onun telefonundaki mesajları okudum, bi'de ne görsem dersiniz

"Aşkım cumartesi saat ikide Kadıköy İskelesi'nde buluşalım mı?" diyen bi' mesaj

Keşke okumasaydım