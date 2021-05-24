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    • Yaşam
    • 24.05.2021 14:21
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    • 24.05.2021 14:41
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    'in şarkısını hatırlatan cinayet! ını öldürdü: Aynı kıza aşık olmuştuk pişmanım

    'in ilçesinde meydana gelen olay akıllara 'in "ım" şarkısını getirdi. Arkadaşı 'i (22) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan .'nün (25) polisteki ifadesi ortaya çıktı. Arkadaşını öldürdüğünü itiraf eden Deniz Ö.'nün, "Aynı kıza aşık olmuştuk, aramızda kavga çıktı. Kendimi kaybettim" dediği öğrenildi.

    DHA
    takvim.com.tr
    Nejat Alp şarkısını hatırlatan cinayet

    Olay, dün saat 02.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 694/7 Sokak'taki Demokrasi Parkı'nda meydana geldi. Deniz Ö. ile arkadaşı Salih Can Çetin arasında, iddiaya göre parkta alkol aldıkları sırada tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Deniz Ö. yanındaki bıçakla Çetin'i göğsünden yaraladı. Çetin kanlar içinde yığılırken, Deniz Ö. kaçtı. İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Çetin, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Çetin, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Çetin'in cansız bedeni, savcının incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        "PİŞMANIM"
        Polis, parkta inceleme yaparken, Buca Emniyeti Müdürlüğü ekipleri kısa sürede Deniz Ö.'yü yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Deniz Ö., emniyete getirildi. Deniz Ö.'nün ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Aynı kıza aşık olmuştuk, aramızda bu nedenle kavga çıktı. Kendimi kaybettim. Olay bu şekilde gerçekleşti, çok pişmanım" dediği öğrenildi.

        NEJAT ALP "ARKADAŞIM" ŞARKISI SÖZLERİ
        Sevgi ne güzel şey değil mi?
        Tanrının bize verdiği en güzel hediye
        Hiç olmadık zamanda içimize alev gibi düşen
        Dünyadaki en güzel duygu bence, hayatın gerçek anlamı dimi?

        Sadece sevgili anlamında söylemiyorum
        Bütün sevdiklerimizin kıymetini bilmeliyiz
        Çünkü onları ne zaman kaybedeceğimizi bilemeyiz ki
        Onları ne kadar çok sevdiğimizi söyleyecek şansımız olmayabilir

            Sevgi dedim de aklıma ne geldi biliyo musunuz?
            Geçenlerde başımızdan bi' olay geçti
            Aylarca beraber olduğum bi' sevgilim vardı, gözümden bile sakındığım
            O kadar güzel bir kızdı ki anlatamam, deli gibi kıskanıyordum, hiçbir arkadaşıma tanıştırmadım onu

            Bigün evde oturuyorduk, o mutfaktayken ben hayatta hiç yapmadığım bişey yaptım
            Ve onun telefonundaki mesajları okudum, bi'de ne görsem dersiniz
            "Aşkım cumartesi saat ikide Kadıköy İskelesi'nde buluşalım mı?" diyen bi' mesaj
            Keşke okumasaydım

            Tabi saat ikide bende ordaydım
            Aman Allahım gözlerime inanamadım
            Hayatta en çok sevdiğim ve yıllardır aynı sahneyi paylaştığım piyanist arkadaşım Ozan
            Beni onunla aldatmıştı, yemin ederim beynimden vurulmuşa döndüm, kısacası ayrıldık

            Duydum ki 20 gün sonra onu da terketmiş
            Bizim semtte küçük bi' meyhane var, orda gördüm Ozan'ı
            Dertli dertli içiyordu gözleri dolu dolu
            Kadehimi kaptığım gibi oturdum yanına ve ona dedim ki

            Sen miydin sevgilimi çalan?
            Anladım ki dostluklar yalan
            Sen olamazsın bu canımı acıtan
            Beni sırtımdan vuran

            Ben miydim seni böyle yakan?
            Sevdiğine kem gözle bakan
            Bilmiyordum onun senle olduğunu
            Nasıl yaptım sana bunu?

                Ben onu delice sevmiştim
                Gözlerine cennet demiştim
                Bir daha hiçbir gülen göze inanmam
                Yıkılırım da inanmam

                Çıkarsızca sevdim ben onu
                Böyle mi olacaktı sonu?
                Sen de yandın bu aşkla bak ben de yandım
                Hak etmedik biz bunu

                İlkbaharım kışa döndü
                Bu zalimin yüzünden
                Dostum senin bir suçun yok
                Anlıyorum gözünden

                Seni üzgün görmektense
                Bu kalbimi yakardım
                Öleceğimi bilsem de
                Aranızdan çıkardım

                İlkbaharım kışa döndü
                Bu zalimin yüzünden
                Dostum senin bir suçun yok
                Anlıyorum gözünden

                Seni üzgün görmektense
                Bu kalbimi yakardım
                Öleceğimi bilsem de
                Aranızdan çıkardım

                    Evet sen de ben de yandık
                    Bir şeytanı melek sandık
                    Bu hayattan bir ders aldık
                    İki dost bizbize kaldık

                    Bu hayattan bir ders aldık
                    İki dost bizbize kaldık
                    Bu hayattan bir ders aldık
                    İki dost bizbize kaldık
                    İki dost bizbize kaldık
                    Hadi boşver dostum, o utansın
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                    Haberler Yaşam Nejat Alp'in şarkısını hatırlatan cinayet! Arkadaşını öldürdü: Aynı kıza aşık olmuştuk pişmanım