Başkan Erdoğan'dan özel gereksinimli gence tespih hediyesi

Malatya'da çocukken menenjit nedeniyle havale geçirmesi sonucu özel gereksinime ihtiyaç duyan 26 yaşındaki Burak Özpolat, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine hediye tespih göndermesinin mutluluğunu yaşıyor.
Muammer ve Bilgehan Özpolat çiftinin üçüncü çocukları Burak, küçüklüğünden bu yana çok sayıda tespih biriktirdi.
Burak'ın, hayranı olduğu Başkan Erdoğan'a biriktirdiği tespihlerden hediye etme hayali, kardeşi Dilan (23) aracılığıyla gerçek oldu.
Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencisi Dilan Özpolat, Başkan Erdoğan'ın geçen hafta Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirdiği gençlerle buluşmasına katıldığında ağabeyinin hayalini yerine getirmek için girişimde bulundu.
Burada Başkan Erdoğan'a soru soran Dilan Özpolat, "Küçük bir istirhamım olacaktı. Benim ağabeyim var, sizlere hediye olarak tespih gönderdi ve sizden tespih istiyor." dedi. Bunun üzerine Erdoğan, "Tespihi inşallah size yetiştirelim." karşılığını verdi.
Buluşma sonrası Dilan Özpolat, Başkan Erdoğan'a kardeşinin gönderdiği tespihi hediye etti. Erdoğan ise Burak'a hediye edilmek üzere tespihini Dilan Özpolat'a verdi.