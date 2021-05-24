Başkan Erdoğan'dan özel gereksinimli gence tespih hediyesi

"AĞABEYİMİN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK BANA KISMET OLDU"

Dilan Özpolat ise özel gereksinimli ağabeyinin yıllardır tespih biriktirdiğini, hayalinin ise Başkan Erdoğan'a biriktirdiği tespihlerden hediye etmek olduğunu aktardı.

Ağabeyinin bu hayalini gerçekleştirmek için çok sevdiği BaşkanErdoğan'ın Malatya'da katıldığı programlara ve mitinglere gittiğini, mesajlar gönderdiğini ancak sonuç alamadığını anlatan Özpolat, "Bir vesile oldu ve Cumhurbaşkanımızla buluşmak bana nasip oldu. Orada ağabeyimin hayalini gerçekleştirmek bana kısmet oldu." dedi.

Başkan Erdoğan'ın gençlerle buluşmasında konuyu ilettiğini anımsatan Özpolat, "Kırmadı, çok mutlu oldu. Program biter bitmez de tespihi bana verdi. Çok farklı bir duyguydu. Bunu gerçekleştirmek benim için çok büyük gurur çünkü ağabeyimin çok istediği bir şeydi. Ağabeyime Cumhurbaşkanımızın tespihini vermek, onu mutlu etmek benim için her şeyden değerliydi." ifadelerini kullandı.

Ağabeyinin birçok tanınmış kişiden tespih aldığını dile getiren Özpolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağabeyimin Cumhurbaşkanıyla görüşmesini de isterim. Malatya'ya geldiğinde veya davet edilirsek ağabeyim Cumhurbaşkanımızın elini öperse o da ayrı bir mutluluk bizim için. Cumhurbaşkanımızla tanışıp elini öpmek, sarılmak ve dua etmek istiyor. Eğer bu mümkün olursa daha da mutlu olacak."