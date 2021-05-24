Antalya Alanya'da kepçe operatörü Mesut Öztürk (30), jandarmaya başvurarak eşi iki çocuk annesi Aslı Öztürk'ün kaybolduğu ihbarını yaptı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı.
Görüntülerde, Mesut Öztürk'ün öldürdüğü eşini halıya sarıp, evin önüne getirdiği aracının bagajına koyarak, ormanlık alana götürdüğü anlaşıldı.
Sorguya alınan, Öztürk, aralarında çıkan tartışmada eşini kendisine ve ailesine küfrettiği için çarşafla boğarak öldürdüğünü, cesedi de ormanlık alana götürüp iş makinesiyle açtığı çukura gömdüğünü itiraf etti.