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    Hafriyatçı koca, eşi 'ü boğarak öldürdü: Kepçe ile araziye gömdü

    Hafriyatçı koca, eşi ’ü boğarak öldürdü. Kepçe ile araziye gömdü. Sonra da “Eşim kayboldu” diye gözyaşı döktü. 'ün, cinayetin ardından sosyal medya hesabından, "Eşimle tartıştık. Gecelikleriyle evden çıkıp gitti. Kayıp" paylaşımı yaptığı da ortaya çıktı.

    İşin aslı vahşet

    Antalya Alanya'da kepçe operatörü Mesut Öztürk (30), jandarmaya başvurarak eşi iki çocuk annesi Aslı Öztürk'ün kaybolduğu ihbarını yaptı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı.

    Görüntülerde, Mesut Öztürk'ün öldürdüğü eşini halıya sarıp, evin önüne getirdiği aracının bagajına koyarak, ormanlık alana götürdüğü anlaşıldı.

    Sorguya alınan, Öztürk, aralarında çıkan tartışmada eşini kendisine ve ailesine küfrettiği için çarşafla boğarak öldürdüğünü, cesedi de ormanlık alana götürüp iş makinesiyle açtığı çukura gömdüğünü itiraf etti.

        Eşinin, yürüyüşe çıktıkları sırada kaybolduğu izlenimini vermek için kıyafetlerini bölgedeki çöp konteynırına attığını ve telefonla da aradığını anlattı.

        Genç kadının cansız bedeni gömüldüğü yerden çıkartılarak toprağa verildi. Cani koca, tutuklanarak hapse gönderildi.
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        Haberler Yaşam Hafriyatçı koca, eşi Aslı Öztürk'ü boğarak öldürdü: Kepçe ile araziye gömdü