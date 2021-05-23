Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 24.05.2021 00:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.05.2021 00:28
    ABONE OL

    'de alkollü sürücü polis kontrol noktasına daldı! Yaralılar var...

    Son dakika haberleri... ’nin ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, polis kontrol noktasına daldı. 4 araca çarpan alkollü sürücü biri denetim yapan  polis olmak üzere 3 kişiyi yaraladı.

    Alkollü sürücü polis kontrol noktasına daldı!

    Kocaeli'nin Derince ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, polis kontrol noktasına daldı.

    Kaza 22.30 sıralarında D-100 Karayolu Derince liman ışıkları mevkiinde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen Erkan Özkol idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerinde bulunan denetim noktasındaki 2 otomobile ve 2 polis aracına çarptı.

    1'İ POLİS 3 YARALI
    Denetim noktasındaki diğer polislerin telsizden durumu bildirmesi üzerine bölgeye acil sağlık ekipleri gönderildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza nedeniyle yaralanan polis memuru Halit Yeşil ile ismi öğrenilemeyen iki kişiyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

    233 PROMİL ALKOLLÜ
    Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 karayolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Erkan Özkol'un 233 promil alkollü olduğu belirlendi.

    Alkollü sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Binali Yıldırım Sedat Peker'i yalanladı
    Haberler Yaşam Kocaeli'de alkollü sürücü polis kontrol noktasına daldı! Yaralılar var...