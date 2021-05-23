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    • Yaşam
    • 23.05.2021 22:30
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    • 23.05.2021 22:33
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    'da çılarına operasyon! 66 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı

    'da, polis ekiplerince çılığına yönelik yapılan çalışmalarda, takibe alınan 3 araçta yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen yabancı uyruklu 66 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

    DHA
    Göçmen kaçakçılarına operasyon!

    'da, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen yabancı uyruklu 66 yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak göçmenlerin geldiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, kaçak göçmen taşıdığı belirlenen 1 minibüs ve 2 otomobili takibe aldı.

    Durdurulan araçlarda yapılan aramalarda yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen ve aralarında küçük çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 66 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, göçmen ticareti yaptığı belirlenen M.Y, İ.P., M.G., D.Y ve yaşı küçük olan İ.İ gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirtilen M.Y. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

    Diğer 4 kişinin ise Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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