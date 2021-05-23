EŞİ KAYSERİ'DE YAŞIYOR

Morgda yapılan incelemenin ardından cesetlerin Tuğçe Duman (27) ve Suriye uyruklu Melek Elşemo'ya (24) ait olduğu belirlendi. Cesetler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Evli ve boşanmak üzere olduğu, eşinin de Kayseri'de 3 çocuğuyla yaşadığı öne sürülen Tuğçe Duman ve Suriye uyruklu Melek Elşemo'nun cenezaleri için Adli Tıp Kurumu önüne geceden bu yana gelen olmadığı öğrenildi.