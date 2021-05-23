Adana'nın Kozan ilçesinde, dün gece 100 metre arayla pompalı tüfekle vurulmuş cesetleri bulunan Tuğçe Duman (27) ve Melek Elşemo'nun (24), ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, gece yarısı ilçeye bağlı Eskikabasakal Mahallesi Müftü Mustafa Sokak'taki kanal mevkiinde meydana geldi.
Yoldan geçenler park halindeki 01 AHG 364 plakalı otomobilin camlarında mermi izleri görünce polise haber verdi. Belirtilen bölgeye gelen polis, otomobilde bir kadını ölü buldu. Yapılan incelemede kadının pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Jandarma ve polis, olay yerinde inceleme yaptıkları sırada araca yaklaşık 100 metre mesafede bir kadının daha cesedini buldu. Ceset üzerinde yapılan incelemede bu kadının da pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olay yerine Cumhuriyet Başsavcısı gelip, incelemelerde bulundu. Cesetler, Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.