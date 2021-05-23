Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Kıyıboyu caddesinde devriye görevi yapan bekçilere, sürücüsü belli olmayan 80 AB 939 plakalı otomobil çarptı. Bekçiye çarpan sürücü daha sonra park halindeki 01 BIN 36 plakalı otomobile de çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.