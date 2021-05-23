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    • Yaşam
    • 24.05.2021 01:03
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    • 24.05.2021 01:05
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    'da nda yapan sürücü ye çarpıp kaçtı

    ’da nı ihlal eden bir sürücü yaptığı sırada devriye görevindeki ye çarptı. da bekçi yaralanırken, kaçan şüphelinin kullandığı otomobil ise park halinde bulundu. Haberin detaylar...

    DHA
    Drift yapan sürücü bekçiye çarptı

    Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Kıyıboyu caddesinde devriye görevi yapan bekçilere, sürücüsü belli olmayan 80 AB 939 plakalı otomobil çarptı. Bekçiye çarpan sürücü daha sonra park halindeki 01 BIN 36 plakalı otomobile de çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

    Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bekçiye yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Bekçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



    DRİFT YAPARKEN BEKÇİYE ÇARPIP KAÇTI

        Öte yandan 80 AB 939 plakalı otomobil sürücüsünün sokağa girdiği sırada drift yaptığı, otomobilin direksiyonunu toparlayamadığı için önce bekçiye daha sonra ise park halindeki otomobile çarptığı öğrenildi.



        PARK HALİNDE BULUNDU

        Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan otomobil park halinde bulundu. Ekipler olayla ilgili 3 şüphelinin ifadesini almak için polis merkezine götürdü.
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