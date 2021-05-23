Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 23.05.2021 18:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.05.2021 18:28
    ABONE OL

    ’da hastasının kazası! Yağlı anüsüne kaçtı

    ’da hastası olan bir kişinin iddiaya göre tedavi için yaptırırken yağlı anüs bölgesine kaçtı. Bardak la çıkarıldı. Haberin detayları...

    DHA
    Şanlıurfa’da basur hastasının hacamat kazası

    Geçen cuma günü ismi açıklanmayan bir kişi n'e başvurdu. Acil serviste hastanın çekilen röntgeninde anüs bölgesinde görüldü. Bu kişi nde a alındı. Çay bardağı, uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilen operasyonla çıkarıldı.

    Ameliyatla sancıdan kurtulup eski sağlığına kavuşan hasta doktorlara, uzun zamandır hastası olduğunu, çıya gittiğini ve yağlı çay bardağın kazayla anüs bölgesine kaçtığını ileri sürerek, ameliyattan dolayı teşekkür etti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Şanlıurfa’da basur hastasının hacamat kazası
    Haberler Yaşam Şanlıurfa’da basur hastasının hacamat kazası! Yağlı çay bardağı anüsüne kaçtı