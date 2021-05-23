Çalışma sırasında kaynak yapılırken hafif sıçrama sonucu küçük çaplı yangın çıktığını belirten Çalış, şunları kaydetti: "Çok büyük bir alevli yangın değil ama özellikle izolasyon malzemesinin tutuşması sonrasında duman olmuş. Bu da karbonmonoksit birikimine neden olup, dumandan dolayı etkilenen hastalarımız ve personelimiz oldu. Çok şükür can kaybı yok. Bu bizi çok mutlu etti. Hastalarımızın durumu da çok iyi. Gerek hastaların gerekse personelin tedavileri devam ediyor. İnşallah onlar da sağlıklarına kavuşacaklar. Geçmiş olsun diyorum. Hastalarımıza bir an önce şifa diliyorum. Allah beterinden korusun."