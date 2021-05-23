Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hematoloji-Onkoloji Hastanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, M. Kemal Dedeman Hematoloji-Onkoloji Hastanesi'nde, tadilat sırasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede önlem alan ekipler, binayı tahliye etti. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında dumandan etkilenen hastane personeli ve hastalardan 24 kişiye, diğer servislerde müdahale edildi.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Haluk Kutay Taşdemir ile hastaneye gelerek incelemelerde bulundu.
Rektör Çalış, yaptığı açıklamada, Hematoloji-Onkoloji Hastanesi'nin poliklinik kısmında, hayırsever tarafından yaptırılan altyapıyla ilgili genişletme ve iyileştirme çalışmaları olduğunu söyledi.