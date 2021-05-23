Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 19.54'te merkez üssü Kadirli ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.1 kilometre olarak belirlendi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.05.23 20:28:56 36.4907 27.1200 1.0 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.23 20:19:13 36.3037 27.1618 13.2 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.23 19:54:22 37.4003 36.1742 7.5 -.- 3.4 3.3 YENIGUN-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2021.05.23 19:20:22 38.6448 28.1157 5.4 -.- 1.9 -.- KEMERDAMLARI-SALIHLI (MANISA) İlksel

2021.05.23 18:56:10 38.6365 28.1472 15.3 -.- 1.9 -.- POYRAZDAMLARI-SALIHLI (MANISA) İlksel

2021.05.23 18:24:20 36.4530 27.2322 10.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.23 17:48:30 40.4032 27.1272 16.4 -.- 2.1 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2021.05.23 17:46:53 37.1748 30.6738 19.2 -.- 1.6 -.- CAMILI-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel

2021.05.23 16:38:42 40.7750 32.3028 5.0 -.- 3.3 3.3 EYMIR-GEREDE (BOLU) İlksel

2021.05.23 16:30:24 36.4323 27.1652 4.5 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.23 15:37:47 37.8992 26.8558 13.2 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.23 15:34:13 37.9615 27.0737 2.0 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.23 15:09:32 38.5157 39.2540 5.0 -.- 2.1 -.- GOZEBASI-(ELAZIG) İlksel

2021.05.23 15:00:54 38.5653 39.2977 5.0 -.- 3.0 3.0 DOGANKUS-(ELAZIG) İlksel

2021.05.23 14:50:40 38.8623 26.8475 5.3 -.- 1.6 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.23 14:44:13 37.8997 26.9228 8.4 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel