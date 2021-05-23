Kısmet Acar, dini nikahlı eşi tarafından defalarca darp edildi (Yaşam haberleri)

Sakarya'da Yıldırım D. dini nikahlı eşi Kısmet Acar'ı (31) tabancayla öldürmek istedi. Silah tutukluk yapınca da kabzasıyla defalarca başına vurdu. Ardından kaçtı. Başına 35 dikiş atılan Acar, "Ayakta zor duruyorum. Kulaklarım uğulduyor, duramıyorum, denge kaybım var. Kollarım halen mosmor. Ben bunu hak edecek ne yaptım? Ne olur bana yardımcı olsunlar" dedi.
O BEKÇİ ŞEHİT OLDU
İstanbul'da yüksek sesli müzik ihbarına giden polisten kaçan ve "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü Önder Çınar'ın, kovalamaca sırasında çarptığı iki bekçiden bacağı kopan bekçi Kansu Turan hayati tehlikeyi atlatamamıştı. Acı haber sabah saatlerinde geldi. Cinayet gibi kazada sol bacağı kopan bekçi Kansu Turan, ameliyat masasında verdiği yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Yunus Emre KAVAK.
BERİL AĞLADIKÇA GÖZLERİM DOLDU
Afyonkarahisar'da mutfakta üzerine kaynar su dökülen ve ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edilen Beril bebek acil tıp teknisyeni Mehmet Canko'ya sarılmıştı. Canko o anları anlattı: Evliyim ama çocuğum yok. Bir baba şefkatiyle Beril bebeği yolda sakinleştirmek istedim. O ağladıkça, gözlerim doldu." Ceyhan TORLAK.