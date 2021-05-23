Kısmet Acar, dini nikahlı eşi tarafından defalarca darp edildi (Yaşam haberleri)

Sakarya'da Yıldırım D. dini nikahlı eşi Kısmet Acar'ı (31) tabancayla öldürmek istedi. Silah tutukluk yapınca da kabzasıyla defalarca başına vurdu. Ardından kaçtı. Başına 35 dikiş atılan Acar, "Ayakta zor duruyorum. Kulaklarım uğulduyor, duramıyorum, denge kaybım var. Kollarım halen mosmor. Ben bunu hak edecek ne yaptım? Ne olur bana yardımcı olsunlar" dedi.