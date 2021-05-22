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    • 23.05.2021 00:11
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    Futbolcu 'ün eşi 'ün 'çakar' ve 'sirenli' araçlı görüntüleri tepki çekmişti! Cezai işlem uygulandı

    Son dakika haberleri... forması giyen futbolcu 'ün eşi , dün sosyal medya hesabından çakarlı ve siren tertibatlı bir araçla trafiğinde emniyet şeridinden ilerledikleri videolar paylaştı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Merve Büyük'ün içinde bulunduğu 'çakar' ve 'sirenli' araç sürücüsüne ve sahibine polis ekipleri tarafından 4 bin 17 TL cezai işlem uygulandı.

    Yeni Malatyaspor forması giyen futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, dün sosyal medya hesabından çakarlı ve siren tertibatlı bir araçla İstanbul trafiğinde emniyet şeridinden ilerledikleri videolar paylaştı.

    Merve büyük sosyal medyada gelen tepkilerin ardından ise videoyu kaldırdı.

    POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri yaşanan olayın ardından çalışma başlattı.

    Görüntüleri inceleyen ekipler, otomobili Gaziosmanpaşa TEM Güney Yol üzerinde çakar ve siren tertibatı kullanarak emniyet şeridinde seyrettiği sırada durdurdu.

        CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
        Ekipler sürücü G.K. ve araç sahibi N.B.'ye çakar-siren tertibatı ile araç kullanmak ve emniyet şeridi ihlali suçlarından toplamda 4 bin 17 TL cezai işlem uyguladı.

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