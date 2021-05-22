CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Ekipler sürücü G.K. ve araç sahibi N.B.'ye çakar-siren tertibatı ile araç kullanmak ve emniyet şeridi ihlali suçlarından toplamda 4 bin 17 TL cezai işlem uyguladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN