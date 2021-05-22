Yeni Malatyaspor forması giyen futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, dün sosyal medya hesabından çakarlı ve siren tertibatlı bir araçla İstanbul trafiğinde emniyet şeridinden ilerledikleri videolar paylaştı.
Merve büyük sosyal medyada gelen tepkilerin ardından ise videoyu kaldırdı.
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri yaşanan olayın ardından çalışma başlattı.
Görüntüleri inceleyen ekipler, otomobili Gaziosmanpaşa TEM Güney Yol üzerinde çakar ve siren tertibatı kullanarak emniyet şeridinde seyrettiği sırada durdurdu.