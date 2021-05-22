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    • 23.05.2021 00:14
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    Tartıştığı babasını katletti! Önce bıçak sonra tabanca...

    Son dakika haberleri... ’nin ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir şahıs, tartıştığı babasını önce bıçakladı daha sonra tabancayla öldürdü.

    İHA
    Babasını önce bıçakladı sonra silahla vurdu!

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi 2775. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.T.E.(35) babası Ahmet Ekinci (65) ile tartışmaya başladı.

    ÖNCE BIÇAKLADI SONRA SİLAHLA VURDU
    Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.T.E. babası Ahmet Ekinci.'yi önce bıçakladı daha sonra tabancayla göğsünden vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Ahmet Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, M.T.E. de suç aletleri ile birlikte olay yerinde yakalandı.

        Yaşlı adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, babasını öldüren M.T.E. ise gözaltına alınarak işlemlerin yapılması için karakola götürüldü.

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