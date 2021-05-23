Antalya'da Safiye Nur G. Dün sabah 05.00 sıralarında oto galeri sahibi erkek arkadaşı 32 yaşındaki Aytaç Süleyman D.'nin yaşadığı eve gitti. İkilinin arasında para yüzünden tartışma çıktı.

Kısa süre içinde büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Aytaç Süleyman D., aldığı darbelerden yaralanırken Safiye Nur G.. ise pencereye yöneldi. Bir süre pencere önünde devam eden kavga sonrası Safiye, apartman girişinde park halinde duran Aytaç Süleyman'a ait 07 TED 11 plakalı lüks otomobilin üzerine düştü.

112 Acil ekipleri kısa süre içine olay yerine geldi. Kanlar içinde bulunan Safiye'yi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, erkek arkadaşı Aytaç Süleyman ise Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Polise verdiği ilk ifadesinde kendisini erkek arkadaşı Aytaç Süleyman D.'nin pencereden attığını iddia eden Safiye Nur G., "Aramızda tartışma çıktı. Bu yüzden beni pencereden aşağıya attı" dedi.