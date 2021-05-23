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    'da korkunç olay! Sevgilisi ile kavga etti arabının üzerine düştü

    'da 10 aydır birlikte yaşadığı erkek arkadaşı D. ile aralarında kavga çıkan ., 2'nci kat penceresinden aşağıda park halinde bulunan lüks otomobilin cam tavanına düştü. Genç kadın, kendisini sevgilisinin attığını iddia etti.

    Beni pencereden attı

    Antalya'da . Dün sabah 05.00 sıralarında oto galeri sahibi erkek arkadaşı 32 yaşındaki D.'nin yaşadığı eve gitti. İkilinin arasında para yüzünden tartışma çıktı.

    Kısa süre içinde büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ., aldığı darbelerden yaralanırken Safiye Nur G.. ise pencereye yöneldi. Bir süre pencere önünde devam eden kavga sonrası Safiye, apartman girişinde park halinde duran Aytaç Süleyman'a ait 07 TED 11 plakalı lüks otomobilin üzerine düştü.

    ekipleri kısa süre içine olay yerine geldi. Kanlar içinde bulunan Safiye'yi 'ne, erkek arkadaşı Aytaç Süleyman ise 'ne götürüldü.

    Polise verdiği ilk ifadesinde kendisini erkek arkadaşı Aytaç Süleyman D.'nin pencereden attığını iddia eden Safiye Nur G., "Aramızda tartışma çıktı. Bu yüzden beni pencereden aşağıya attı" dedi.

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    Haberler Yaşam Antalya'da korkunç olay! Sevgilisi ile kavga etti arabının üzerine düştü