Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 22.05.2021 12:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.05.2021 13:40
    ABONE OL

    SON DAKİKA: 'ta kalaşnikoflu infaz: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

    Son dakika haberine göre, ’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Karacaören köyünde arazi sulama tartışmasında S.A. ve Ö.A. isimli iki kardeşin kalaşnikoflu saldırısına uğrayan Mustafa Yıldırım ve oğlu Murat Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti.

    DHA
    Sivas'ta kalaşnikoflu infaz!

    Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iki aile arasında arazi sulama nedeniyle çıkan kavgada tüfekle vurulan Mustafa Yıldırım ile oğlu Murat Yıldırım, hayatını kaybetti.


    SULAMA NEDENİYLE KAVGA ÇIKTI
    Olay, saat 11.00 sıralarında, ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Karacaören köyü Çiğilözü mevkisinde meydana geldi. Ağaç budayan Mustafa Yıldırım ve oğlu Murat Yıldırım ile aynı yerde arazileri bulunan Selami A. ve kardeşi Ömer A. arasında ağaç sulama nedeniyle tartışma çıktı.


    Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Selami A., yanında bulunan av tüfeği ile Mustafa ile oğlu Murat Yıldırım'a ateş etti. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı baba- oğul, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından araçla kaçan Selami A. ve Ömer A. jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.



        'OLAYI GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI'
        Olay sırasında bölgeye yakın bir tepede bulunan ve kavgaya şahit olan Mustafa Yıldırım'ın diğer oğlu Bekir Yıldırım gözyaşlarıyla yaşananları anlattı. Bekir Yıldırım, babası ve ağabeyine pusu kurulduğunu öne sürdü.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Antalya'da orman yangını
        Haberler Yaşam SON DAKİKA: Sivas'ta kalaşnikoflu infaz: Baba ve oğlu hayatını kaybetti