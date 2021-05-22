Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iki aile arasında arazi sulama nedeniyle çıkan kavgada tüfekle vurulan Mustafa Yıldırım ile oğlu Murat Yıldırım, hayatını kaybetti.
SULAMA NEDENİYLE KAVGA ÇIKTI
Olay, saat 11.00 sıralarında, ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Karacaören köyü Çiğilözü mevkisinde meydana geldi. Ağaç budayan Mustafa Yıldırım ve oğlu Murat Yıldırım ile aynı yerde arazileri bulunan Selami A. ve kardeşi Ömer A. arasında ağaç sulama nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Selami A., yanında bulunan av tüfeği ile Mustafa ile oğlu Murat Yıldırım'a ateş etti. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.