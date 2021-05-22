'Görevi yaptırmamak için direnme, kasten yaralama, kişilerin huzur ve sükununu bozma, tehdit ve hakaret' suçlarından kaydı olan A.S.D. ile 'dolandırıcılık, kasten yaralama ve mala zarar verme' suçlarından kaydı bulunan S.N.G hakkındaki soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.