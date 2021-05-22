Olay, sabah 06.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. S.N.G, saat 05.00 sıralarında oto galeri sahibi erkek arkadaşı A.S.D.'nin yaşadığı eve geldi.
Burada S.N.G. ve A.S.D. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.S.D. aldığı darbelerden yaralandı. Bir süre pencere önünde devam eden kavga sırasında S.N.G, apartmanın girişinde park halindeki A.S.D.'ye ait 07 TED 11 plakalı lüks otomobilin üzerine düştü.
Cam tavanının kırılması sonucu otomobilin içine düşen S.N.G.'yi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.