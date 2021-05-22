Savaş pilotu olmak istedi! 18 yaşındaki genç 4 ayda 143 kilodan 93 kiloya düştü

Türk Hava Kuvvetleri'nde pilot subay olma hayali kuran Yusuf Can Abussuutoğlu, 143 kiloya ulaştı. Arkadaşlarıyla koşup basketbol oynarken sorun yaşayan Abussuutoğlu, pilot olabilmek için kilo vermesi gerektiğini öğrendi.
Soluğu diyetisyende alan 1 metre 82 santim boyundaki Abussuutoğlu, 4 ayda 50 kilo vererek, fit bir görünüme kavuştu.
İstediği kiloya sağlıklı şekilde ulaştığını kaydeden Abussuutoğlu, Hava Harp Okulu'na girebilmek için gereken Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na odaklandı.