Savaş pilotu olmak istedi! 18 yaşındaki genç 4 ayda 143 kilodan 93 kiloya düştü

Kilolarım nedeniyle bu hayalimin karardığını düşününce kilo vermek için elimden gelen mücadeleyi verdim. Şimdi istediğim kiloya ulaştım. Bundan sonraki süreçte hayalimi gerçeğe dönüştürmek istiyorum" dedi.

HAYALLERİNİN PEŞİNDEN GİDİYOR

Diyetisyeni Celile Yılmaz, 4 ayda 143 kilodan 50 kilo veren Abussuutoğlu'nu tebrik ettiğini belirterek, "Hayallerinin peşinden giden Yusuf ile birlikte başardık. Kilo vermesindeki azmi, uçak kullanmak için pilot olma arzusuyla çaba sarf etti. Şimdi geldiğimiz noktada eski fotoğraflarına bakıyoruz ve birlikte gülüyoruz" diye konuştu.