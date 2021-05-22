Ufak bir ilham hayatını değiştirdi! Çöpten ayda yaklaşık 23 bin 620 lira kazanıyor! Günden güne de... Yaptıklarıyla başarılı olanların hayat hikayeleri diğer insanların dikkatini çekiyor. Ancak bu hikaye biraz daha farklı. ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Tiffany Butler isimli kadın kimsenin aklına gelmeyecek bir yöntemle dikkat çeken bir gelir elde ediyor. Zenginlerin yaşadığı yerlerdeki çöp konteynerlerini karıştırıp oradaki az kullanılan elbise, eşya ve makyaj malzemelerini satan Tiffany Butler ayda 2 bin sterlin para kazanarak yaşamını sürdürüyor. Normalde bir ev hanımı olan 31 yaşındaki Tiffany Butler normalde ev kadını olduğunu ifade ederek bu işe bir gün televizyonda izlediği programdan ilham alarak atıldığını ifade ediyor.

KİMSENİN AKLINA GELMEZ

Tiffany Butler adlı kadın zenginlerin yaşadığı yerlere giderek oradaki çöpü paraya çeviriyor. Tiffany Butler çöp konteynerleri içerisine atılan az kullanılmış elbiseleri, eşyaları ve makyaj malzemelerini topluyor.