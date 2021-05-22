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    • Yaşam
    • 22.05.2021 12:55
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    • 22.05.2021 12:55
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    Ufak bir ilham hayatını değiştirdi! ten ayda yaklaşık 23 bin 620 lira kazanıyor! Günden güne de...

    Pek çok kişi farklı iş kollarına atılarak kendi başarı hikayesini yazıyor. Bu hikayelerin hepsi dikkatini çekmeyi başarıyor. Dünyada farklı alanlarda işler yapıp başarılı olan insanların hikayeleri herkes tarafından ilgi topluyor. Bu örnek diğerlerinden bayağı farklı ve kullanılan yöntem herkesi şaşırtacak. ABD'de yaşayan Tiffany Butler adlı kişi Teksas'ta zenginlerin yaşadığı yerlere giderek oradaki ü ya çevirmeye başladı. Tiffany Butler çöp konteynerleri içerisine atılan az kullanılmış elbiseleri, eşyaları ve makyaj malzemelerini topluyor. Butler, topladığı bu eşya, giysi ve makyaj malzemelerini satarak ayda 2 bin sterlin yani 24 bin lira kazanıyor.

    Ufak bir ilham hayatını değiştirdi! Aylık kazancı...

    Ufak bir ilham hayatını değiştirdi! Çöpten ayda yaklaşık 23 bin 620 lira kazanıyor! Günden güne de... Yaptıklarıyla başarılı olanların hayat hikayeleri diğer insanların dikkatini çekiyor. Ancak bu hikaye biraz daha farklı. ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Tiffany Butler isimli kadın kimsenin aklına gelmeyecek bir yöntemle dikkat çeken bir gelir elde ediyor. Zenginlerin yaşadığı yerlerdeki çöp konteynerlerini karıştırıp oradaki az kullanılan elbise, eşya ve makyaj malzemelerini satan Tiffany Butler ayda 2 bin sterlin para kazanarak yaşamını sürdürüyor. Normalde bir ev hanımı olan 31 yaşındaki Tiffany Butler normalde ev kadını olduğunu ifade ederek bu işe bir gün televizyonda izlediği programdan ilham alarak atıldığını ifade ediyor.

    KİMSENİN AKLINA GELMEZ

    Tiffany Butler adlı kadın zenginlerin yaşadığı yerlere giderek oradaki çöpü paraya çeviriyor. Tiffany Butler çöp konteynerleri içerisine atılan az kullanılmış elbiseleri, eşyaları ve makyaj malzemelerini topluyor.

    Butler, topladığı bu eşya, giysi ve makyaj malzemelerini satarak ayda 2 bin sterlin yani yaklaşık 24 bin lira kazanıyor.

    ÇÖPÜ PARAYA ÇEVİRİYOR

    Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyaletinde yaşamını sürdüren Tiffany Butler adlı kadın zenginlerin yaşadığı yerlere giderek oradaki çöpü paraya çeviriyor.

        İLGİNÇ BİR YÖNTEM BULDU

        Tiffany Butler isimli kadın, para kazanmanın ilginç bir yolunu buldu. Tiffany Butler, özellikle zenginlerin yaşadığı alanda bulunan çöp konteynirlerinden topladığı makyaj malzemeleri ve az kullanılmış elbiseleri satarak ayda 2000 sterlin kazanıyor.

        GÜNDE ÜÇ SAAT ÇALIŞARAK TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR

        Tiffany, normalde ev kadını olduğunu bir gün televizyonda izlediği programdan ilham alarak böyle bir işe koyulduğunu ve günde saat üç saat çalışarak tüm ihtiyaçlarını kazanacak kadar para kazandığını söyledi.

        SADECE SATABİLECEĞİ ÜRÜNLERİ ALIYOR

        Evinin garajının şuan kullanılmadan çöpe atlan eşyalar ile dolu olduğunu söyleyen Tiffany, konteynırları karıştırırken sadece kullanabileceği ve satabileceği ürünleri aldığını söyledi. Tiffany, topladığı ürünleri internet üzerinden satıyor ve ayda 2000 sterlin gelir elde ediyor.
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