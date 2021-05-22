Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.





Ağır yaralanan Keskin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayağında kırık tespit edilen Eker ile minibüs sürücüsü tedavi altına alındı.