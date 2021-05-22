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    • Yaşam
    • 22.05.2021 09:08
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    • 22.05.2021 09:22
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    ten fırlayıp minibüsün üstüne düştü! ’da korkunç

    Son dakika haberine göre ’da meydana gelen feci da minibüsle çarpışan teki şahıs hızla havalanarak minibüsün üstüne düştü. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza sonrası yaralıların yardımına koşan vatandaşlardan Erdal Karaköse, “Çarpışmanın etkisiyle motordaki şahıs minibüsün üstüne fırladı. Motor sürücüsü ise yerde yatıyordu. Durumları çok kötüydü” diye konuştu. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Amasya’da korkunç kaza

    Edinilen bilgiye göre, Çağrı Keskin'in (30) kullandığı 05 DP 383 plakalı motosiklet mobilyacılar sitesi önünde kavşağın ortasından karşıya doğru hareket eden Hayati Hıcın (58) yönetimindeki 05 EP 939 plakalı minibüsle çarpıştı.

    Sürücü Keskin'in yere düştüğü motosiklette yolcu olarak bulunan İlker Eker (29) çarpmanın etkisiyle minibüsün üzerine uçtu.

    Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


    Ağır yaralanan Keskin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayağında kırık tespit edilen Eker ile minibüs sürücüsü tedavi altına alındı.


        Kaza sonrası yaralıların yardımına koşan vatandaşlardan Erdal Karaköse, "Çarpışmanın etkisiyle motordaki şahıs minibüsün üstüne fırladı. Motor sürücüsü ise yerde yatıyordu. Durumları çok kötüydü" diye konuştu.


        Polis ekiplerinin inceleme yaptığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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