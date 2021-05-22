Olay, Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde dün saat 02.00 sıralarında yaşandı. Bağcılar'da alkollü olan bir kişinin çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis, Önder Çınar'ın kullandığı 34 JDD 85 plakalı otomobili durdurmak istedi.
GECE BEKÇİLERİNE ÇARPTI
Polisin uyarısına aldırış etmeyen sürücü, kaçtı. Bir süre polisten kaçmaya devam eden şüpheli, Küçükçekmece istikametine doğru aşırı süratli şekilde ilerledi. Şüpheli, 2. Hürriyet Caddesi'ne geldiği sırada denetim yapan gece bekçilerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle denetim noktasındaki 2 bekçi yola savruldu.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Bekçilerden Kansu Turan'ın diz altından sol bacağı koparken, Kadir Aykutluğ'un çeşitli yerlerinde kesikler ve yırtıklar oluştu. Sürücünün kaçtığı otomobil ise caddedeki aydınlatma direğine de çarparak yaklaşık 200 metre sonra durdu. Polis ekiplerinin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.