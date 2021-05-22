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    • Yaşam
    • 22.05.2021 10:00
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    • 22.05.2021 10:08
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    'da polisten kaçan şüphelinin çarptığı bekçi şehit oldu

    'de polisten kaçan şüphelilerin otomobille çarptığı iki bekçiden, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

    DHA
    İstanbul'da bir bekçi şehit oldu

    Olay, Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde dün saat 02.00 sıralarında yaşandı. Bağcılar'da alkollü olan bir kişinin çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis, Önder Çınar'ın kullandığı 34 JDD 85 plakalı otomobili durdurmak istedi.

    GECE BEKÇİLERİNE ÇARPTI
    Polisin uyarısına aldırış etmeyen sürücü, kaçtı. Bir süre polisten kaçmaya devam eden şüpheli, Küçükçekmece istikametine doğru aşırı süratli şekilde ilerledi. Şüpheli, 2. Hürriyet Caddesi'ne geldiği sırada denetim yapan gece bekçilerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle denetim noktasındaki 2 bekçi yola savruldu.

    ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
    Bekçilerden Kansu Turan'ın diz altından sol bacağı koparken, Kadir Aykutluğ'un çeşitli yerlerinde kesikler ve yırtıklar oluştu. Sürücünün kaçtığı otomobil ise caddedeki aydınlatma direğine de çarparak yaklaşık 200 metre sonra durdu. Polis ekiplerinin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı 2 bekçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaçan sürücü Önder Çınar(38)'ı kaza sonrası gözaltına aldı. Şüpheli sürücü, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza sonrası gözaltına alınan Çınar'ın alkollü olduğu ileri sürüldü.

        HASTANEDE ŞEHİT OLDU
        Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırılan bekçilerden Kansu Turan yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Diğer bekçi Kadir Aykutluğ'un tedavisine devam ediliyor.
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