HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırılan bekçilerden Kansu Turan yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Diğer bekçi Kadir Aykutluğ'un tedavisine devam ediliyor.