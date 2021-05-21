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    • 22.05.2021 07:30
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden 10 il için toz taşınımı uyarısı! 22 Mayıs İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul için de sabah saatlerinde sağanak yağışı uyarısı yapılırken 10 il için toz taşınımı beklendiği bildirildi. İşte il il hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden 10 il için kritik uyarı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çankırı, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Ordu, Giresun ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt ve Şırnak çevrelerinde toz taşınımı beklenmektedir.

    HAVA SICAKLIĞI
    İç kesimlerde hissedilir derecede (6-14 derece)olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde azalacağı, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR
    Genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.


    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çankırı, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Ordu, Giresun ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, Çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    TOZ TAŞINIMI; Suriye kaynaklı toz taşınımının Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt ve Şırnak çevrelerinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 23°C
    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 23°C
    Parçalı bulutlu

    KOCAELİ °C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MUĞLA °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        ADANA °C, 28°C
        Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 27°C
        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 24°C
        Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 23°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri ile gece saatlerinde Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ANKARA °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANKIRI °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        ESKİŞEHİR °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        BOLU °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        DÜZCE °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        KASTAMONU °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        ZONGULDAK °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Çorum ile öğle saatlerinden sonra Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        ARTVİN °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TOKAT °C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Suriye kaynaklı toz taşınımının Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir.

        ERZURUM °C, 26°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 28°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AĞRI °C, 28°C
        Parçalı bulutlu

        VAN °C, 25°C
        Parçalı ve az bulutlu


        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Suriye kaynaklı toz taşınımının Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir.

        ADIYAMAN °C, 31°C
        Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 27°C
        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

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        AA muhabiri Musab Turan'ın iş akdi feshedildi
        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden 10 il için toz taşınımı uyarısı! 22 Mayıs İstanbul'da hava nasıl olacak?