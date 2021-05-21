HAVA DURUMU | Meteorolojiden 10 il için toz taşınımı uyarısı! 22 Mayıs İstanbul'da hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri ile gece saatlerinde Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı