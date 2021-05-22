120 km hıza çıkıyor! 4 günde alışveriş sepetinden araç yaptı

Otomobil tamircisi Ahmet Hamurcu, internette video izlerken yurt dışında kasası büyük alışveriş sepetlerinden oluşan Go-Kart araçlarına benzer bir araç yapıldığını gördü.
Kendisi de böyle sıra dışı bir araç yapmak için kollara sıvayan Hamurcu, kendi yorumlarını katarak 4 gün süren çalışmanın sonunda aracını tamamladı.
Mini araç, Go-Kart tekerleklerinden, kasası alışveriş sepetinden, 125 cc gücünden bir motosiklet motorundan oluşuyor. Vites sistemi de bulunan mini aracın alışveriş sepetine oturduktan sonra keyifli bir sürüş zamanı başlıyor.