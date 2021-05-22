Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de fırtına etkili oldu. İzmir'in Dikili ilçesinde ilk belirlemelere göre 25 balıkçı tekneleri battı. Fırtınanın etkisiyle taşan deniz Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan 75. Yıl Parkı ve sahil şeridini su altında bıraktı.
Fırtınanın etkili olduğu bir diğer kent olan Balıkesir'de ise Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre 17 çatı uçtu, 10 ağaç devrildi ve 30 tekne battı. Fırtına İstanbul'da da etkili hayatı olumsuz etkiledi.
Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi nedeniyle birçok tekne alabora oldu.
Fırtınanın etkili olduğu bir diğer kent olan Balıkesir'de ise Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre 17 çatı uçtu, 10 ağaç devrildi ve 30 tekne battı. Fırtına İstanbul'da da etkili hayatı olumsuz etkiledi.
Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi nedeniyle birçok tekne alabora oldu.