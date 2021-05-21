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    • Yaşam
    • 21.05.2021 23:15
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    • 21.05.2021 23:40
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    Çift başlı doğan görenleri şaşkına çevirdi! 2 ağzı ve 4 gözü...

    Muğla'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Bir çift başlı bir yavru dünyaya getirdi. Kedinin veterinere teslim edildiği ama yaşamasının zor olduğu bildirildi.

    Çift başlı kedi şaşkına çevirdi

    Muğla'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Ortaca ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir çift başlı bir yavru dünyaya getirdi.

    ANNESİ YAVRUYU KABUL ETMEDİ
    Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Gülderen Serçek, bir sokak kedisinin geçtiğimiz günlerde evlerine geldiğini belirterek, "Eşim kedinin hamile olduğunu ve dikkat etmemizi söyledi. Ben de korumaya aldım. Mama aldık, besledik. Geçtiğimiz gün doğurmuş. Yerdeki yavrulardan bir tanesini annesi kabul etmiyordu. Baktığımda yavrunun 2 burnu, 2 ağzı ve 4 gözü olduğunu gördüm" ifadelerine yer verildi.

    YAŞAMASI ZOR...
    Serçek, "Sosyal Medya'da duyurduk. Ardından veterinerde çalışan yeğenim yavruya süt tozu vermemizi söyledi. Ertesi sabah da arayıp, yavruyu alıp bakacaklarını söyledi. Şu anda veteriner bakıyor ama yaşamasının zor olduğunu belirtiyorlar" şeklinde konuştu.

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