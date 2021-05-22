19 yaşındaki Cansu Kavak'tan haber alınamıyor | Yurttan ve dünyadan haberler

Bursa Yıldırım'da 19 yaşındaki Cansu Kavak, geçen pazartesi sabahı evde çıkarak iş yerine gitti. Akşam ise eve gelmedi. Aile, kayıp başvurusunda bulundu. Baba Abdullah Kavak, "Görenlerin insaniyet namına 155'e ya da 0535 565 51 86 no'lu telefona haber vermelerini istiyorum" dedi.
ACIYA PARMAK BASTI
Bayburt'ta Habibe Büyükdağ (17), odun doğrarken parmağını hızara kaptırdı. Genç kızın, ameliyatla parmağı yerine birleştirildi. Ancak sinirlerden ötürü parmak eğri kaldı. Büyükdağ, maddi imkansızlıktan ötürü yardım istedi.
SİLAHLA OYUN OLMAZ SİBEL
Sivas'ta 15 yaşındaki Sibel O., dün evinde kimsenin olmadığı sırada oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu karnından yaralandı. Olay sırasında evin bahçesinde bulunan annesi Necla O. tabanca sesini duyarak eve girdi. Kızı Sibel O.'yu yaralı halde bulan Necla O. sağlık ekiplerinden yardım istedi. Hastanede tedaviye alınan Sibel O.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
MİNİBÜSE 56 GÖÇMEN SIĞDI
Van'ın Tuşba ilçesinde, dün sabaha karşı polis ve jandarma ekiplerinin takibe aldığı minibüs sürücüsü M.İ., tarlaya girdi. 15 kişilik minibüste 56 kaçak göçmen yakalandı, M.İ. ise kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. M.İ., "56 kişi minibüse nasıl bindi, hala inanamıyorum. Yaptığımdan gurur duymuyorum, çok pişmanım" dedi.
ASKERİ UÇAK DÜŞTÜ: 8 ÖLÜ
NİJERYA'DA Kaduna eyaletinde bulunan Uluslararası Havaalanı yakınlarında askeri uçak düştü. Uçakta bulunan Genelkurmay Başkanı İbrahim Attahiru ile 7 asker hayatını kaybetti.
KANALA UÇTU CAN VERDİ
MERSİN'de yürekleri burkan olay... Merkez Akdeniz ilçesinde dün gece Aykut Alkan yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanlına düştü. Alkan boğulurken, suda sürüklenen cansız bedeni, yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Aykut Alkan'ın cansız bedeni, otopsi için morga gönderildi.
YAYLA CASINO'YA OPERASYON
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde yayla evinde kumar oynayan 12 kişiye kumar oynamak ve Coronavirüs tedbirlerine uymamaktan 41 bin 628 lira ceza kesildi. Y.A.B.'ye ait yayla evinde sürekli kumar oynattığı ihbarını alan ekipler, operasyonda 12 kişiyi yakaladı. Evde yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca, 5 şarjör ve 50 kurşun ele geçirildi. Kumar oynatan Y.A.B. hakkında adli işlem başlatıldı
BEBEK KAÇIRAN!
İSTANBUL Şişli'de Emin Eşsiz annesi ve eşiyle birlikte bebekleri Fercan'ı hastaneye götürdü. Fercan bebeğin babaannesinin yanına gelen bir kadın, önce bebeği sevdi ardından kendi çocuğu olduğunu ileri sürerek kaçırmaya kalktı. Kadın, polis tarafından gözaltına alındı.
ÇİN VE MALATYA'DA KORKUTAN DEPREMLER
ÇİN'İN Çinghay eyaletinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ölü ve yaralı olup olmadığı henüz açıklanmazken yerel hükümet, bazı binaların yıkıldığını duyurdu. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlara kısa süreli korku yaşatan sarsıntıda can ve mal kaybı yaşanmadı.
AYIDAN PARS KURTARDI
Artvinli Atif Topçu, arkasındaki boz ayıyı fark etmedi. "Beni köpeğim Pars kurtardı" dedi.
KIRKPINAR SEYiRCiSiZ
Edirne Belediyesi, açıkladı: Kırkpınar güreşlerinde bu yıl seyirci olmayacak.
ACIYA PARMAK BASTI
Bayburt'ta Habibe Büyükdağ (17), odun doğrarken parmağını hızara kaptırdı. Genç kızın, ameliyatla parmağı yerine birleştirildi. Ancak sinirlerden ötürü parmak eğri kaldı. Büyükdağ, maddi imkansızlıktan ötürü yardım istedi.
SİLAHLA OYUN OLMAZ SİBEL
Sivas'ta 15 yaşındaki Sibel O., dün evinde kimsenin olmadığı sırada oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu karnından yaralandı. Olay sırasında evin bahçesinde bulunan annesi Necla O. tabanca sesini duyarak eve girdi. Kızı Sibel O.'yu yaralı halde bulan Necla O. sağlık ekiplerinden yardım istedi. Hastanede tedaviye alınan Sibel O.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
MİNİBÜSE 56 GÖÇMEN SIĞDI
Van'ın Tuşba ilçesinde, dün sabaha karşı polis ve jandarma ekiplerinin takibe aldığı minibüs sürücüsü M.İ., tarlaya girdi. 15 kişilik minibüste 56 kaçak göçmen yakalandı, M.İ. ise kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. M.İ., "56 kişi minibüse nasıl bindi, hala inanamıyorum. Yaptığımdan gurur duymuyorum, çok pişmanım" dedi.
ASKERİ UÇAK DÜŞTÜ: 8 ÖLÜ
NİJERYA'DA Kaduna eyaletinde bulunan Uluslararası Havaalanı yakınlarında askeri uçak düştü. Uçakta bulunan Genelkurmay Başkanı İbrahim Attahiru ile 7 asker hayatını kaybetti.
KANALA UÇTU CAN VERDİ
MERSİN'de yürekleri burkan olay... Merkez Akdeniz ilçesinde dün gece Aykut Alkan yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanlına düştü. Alkan boğulurken, suda sürüklenen cansız bedeni, yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Aykut Alkan'ın cansız bedeni, otopsi için morga gönderildi.
YAYLA CASINO'YA OPERASYON
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde yayla evinde kumar oynayan 12 kişiye kumar oynamak ve Coronavirüs tedbirlerine uymamaktan 41 bin 628 lira ceza kesildi. Y.A.B.'ye ait yayla evinde sürekli kumar oynattığı ihbarını alan ekipler, operasyonda 12 kişiyi yakaladı. Evde yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca, 5 şarjör ve 50 kurşun ele geçirildi. Kumar oynatan Y.A.B. hakkında adli işlem başlatıldı
BEBEK KAÇIRAN!
İSTANBUL Şişli'de Emin Eşsiz annesi ve eşiyle birlikte bebekleri Fercan'ı hastaneye götürdü. Fercan bebeğin babaannesinin yanına gelen bir kadın, önce bebeği sevdi ardından kendi çocuğu olduğunu ileri sürerek kaçırmaya kalktı. Kadın, polis tarafından gözaltına alındı.
ÇİN VE MALATYA'DA KORKUTAN DEPREMLER
ÇİN'İN Çinghay eyaletinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ölü ve yaralı olup olmadığı henüz açıklanmazken yerel hükümet, bazı binaların yıkıldığını duyurdu. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlara kısa süreli korku yaşatan sarsıntıda can ve mal kaybı yaşanmadı.
AYIDAN PARS KURTARDI
Artvinli Atif Topçu, arkasındaki boz ayıyı fark etmedi. "Beni köpeğim Pars kurtardı" dedi.
KIRKPINAR SEYiRCiSiZ
Edirne Belediyesi, açıkladı: Kırkpınar güreşlerinde bu yıl seyirci olmayacak.