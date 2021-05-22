Arkadaşlarıyla oynarken komşu köpeğinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Şevket ölümden döndü

Oğlumu ambulansa hastaneye getirdiler ve hemen ameliyata aldılar. Ameliyattan çıktı ve şu anda bu halde. Ufak tefek sıkıntıları var şu anda ama ilk günkünden çok daha iyi. Herkes çocuğuna sahip çıksın, köpeği olanda hayvanına sahip çıksın. Allah korudu, bunun daha da kötüsü olabilirdi" dedi.