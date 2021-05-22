Arkadaşlarıyla oynarken komşu köpeğinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Şevket ölümden döndü

Kastamonu'nun merkeze bağlı Yürekveren köyünde ikamet eden Hakkı Pideci'nin oğlu 8 yaşındaki Şevket Pideci, arkadaşlarıyla birlikte köy meydanında oyun oynadığı sırada komşusunun köpeğinin saldırısına uğradı. Oyun oynayan diğer çocuklar köpeğin saldırısından kurtulurken Şevket Pideci ise köpeğin pençelerinin ve dişlerinin hedefi oldu. Köpeğin saldırısıyla kafatasında, sağ gözünde, elinde, kolunda ve yüzünde derin çizikler ve yarıklar oluşan küçük çocuk, birlikte oyun oynadığı çocukların haber vermesiyle ölümden kurtuldu. Olay yerine gelen çocukların velileri, Pideci'yi güçlükle köpeğin saldırısından kurtardı.
AĞIR YARALI ÇOCUK AMELİYATA ALINDI
Ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerine çağrılan ambulans ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Pideci, ardından Plastik Cerrahisi tarafından ameliyata alındı.
Kafatasındaki yarıklara dikiş atılan Şevket Pideci'nin ayrıca sağ gözü de kör olmaktan kurtarıldı. Elindeki, kolundaki ve yüzündeki pençe ve diş izlerine de pansuman yapılan Şevket Pideci, hayati tehlikeyi atlatmasıyla birlikte normal odaya alındı. Köpeğin saldırısından dolayı büyük korku ve panik yaşayan Şevket Pideci'nin ise konuşmakta güçlük çektiği ve zaman zaman ağladığı öğrenildi.