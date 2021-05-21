Tüm vücuduna kaynar su dökülen 15 aylık Beril'in sağlık çalışanına sarılması herkesin yüreğini dağladı

Afyonkarahisar'da yaşayan Fatma-Mahmut Aktaş çiftinin bebekleri 15 aylık Beril Server Aktaş'ın üzerine kaza sonucu kaynar su döküldü. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Beril bebek, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans helikopteriyle Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne götürüldü. Helikopterde korkudan ve canı yandığı için ağlamaya başlayan bebek, Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko'nun boynuna sımsıkı sarıldı.
'KUCAĞIMDA 1 SAAT UÇTUK'
Canko, bebeği sedyeye yatırmak istese de boynunu bırakmayınca yaklaşık 1 saat süren yolculukta bu şekilde uçtular. Beril bebeğin, sağlık çalışanının boynuna sımsıkı sarılışını gösteren fotoğraf, sosyal medyada yüzlerce beğeni ve yorum aldı.
Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko, o anları Hürriyet'e anlattı: "Ambulans siren sesleri, helikopter sesi bebeği çok korkutmuştu. Seyahatimiz toplam 1 saat sürdü. Bebeği o esnada monitöre bağlamak için ayırmak istediğimizde dahi boynumu yırtarak sarıldı ve bırakmak istemedi.