Modacı Pınar Bent: Gelinlik mekana uygun olmalı

Her kadın düğününde büyüleyici görünmek ister. Bu hayali gerçeğe dönüştürecek en önemli unsur ise gelinliktir. Gelinlik tasarımları Türkiye ve Orta Doğu'da büyük ilgi gören modacı Pınar Bent, mükemmel gelinliğinin sırrının detaylarda gizli olduğunu söylüyor: "Kadının seçtiği gelinlik, onun stilinin bir yansımasıdır. Kullanılan en küçük boncuklardan nakışlara, gelinliğin her detayı önem taşır. Gelin adayı, düğün günü elde edeceği benzersiz görünümü bu detaylara borçludur."



MEKANA UYGUN OLMASI ÖNEMLİ

Her tasarımında mükemmeli elde etmek için uğraştığını söyleyen Pınar Bent, bu özenli çalışmasının karşılığı olarak bugün yurtdışında da tanınan bir modacı. Bent, her gelin için düğünün tüm detayları düşünülerek tasarım yapılması gerektiğini söylüyor. Ünlü modacı, gelinlik konusunda kararsız kalan gelin adaylarına da şu tavsiyelerde bulunuyor: "Düğün mekanı, gelinlik seçiminde en çok dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri. Mekan, organizasyon, süsleme gibi detayların gelinlikle örtüşmesi gerekiyor. Örneğin şaşaalı bir otel düğünü olacaksa, o gecenin görkemine uygun şıklıkta bir gelinlik tercih edilmelidir. Balık modeller veya boncuk ve taş işlemeli ya da kabarık kasnak tarzındaki gelinlikler tercih edilebilir. Ancak düz kesim, bohem ya da Helen model bir gelinlik otel düğününde istenilen etkiyi yaratmayabilir."



İÇİNDE RAHAT HİSSETMELİ

Pınar Bent, gelinin o en özel gününde giydiği gelinliğin içinde kendisini rahat hissetmesinin de şart olduğunu belirtiyor: "Elbette gelinlerimizin hayalleri çok önemli. Bizim için önemli olan gelin adayının düğününde kendisi gibi olabileceği, benliğini besleyecek, içinde rahat hissedebileceği bir tasarım yaratmak. Ancak gelinliğin vücut tipi ve proporsiyonuna uygun olması da önemli. Bizim için gelinlikteki en önemli detaylardan biri de kaliteli ve özel model çıkarmaktır."

