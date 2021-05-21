Tıp tarihine geçen Türk 'vampir'den çarpıcı itiraflar: Arkadaşımın kanını içtim





Vampiristik özellikleri olan genç kendini, "Dışarıdan bakınca sakin ama aslında sinirli, duygularını belli etmeyen, duyguları çabuk değişen biriyim. İçimde iyi ve kötü iki farklı insan var. Birincisi sakin ve yardımsever. İkincisi ise sinirli, insanlara zarar veren, kırıcı biri" şeklinde tanımladı.



Psikiyatri Uzmanları Dr.İlknur Kiraz Avcı ile Prof.Dr.Çiçek Hocaoğlu ise literatüre giren vampiristik özellikler gösteren genç hakkında, psikiyatrik değerlendirmede paranoid, borderline, antisosyal, disosiyatif kişilik özellikleri gösterdiği, 3 ay boyunca haftada bir görüşmelere devam edildiği kişilik ve davranış sorunlarına yönelik ilaç reçete edildiği, tedaviyle son bir ayda hiç kan içme davranışı olmadığı gibi dürtüselliğinin azaldığına dikkat çektiler.