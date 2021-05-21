Tıp tarihine geçen Türk 'vampir'den çarpıcı itiraflar: Arkadaşımın kanını içtim

Türkiye'de 2013 yılında kan içme hastalığına yakalanan ve 'vampirizm' belirtisi gösteren 23 yaşındaki Türk genci, o dönem tıp literatürüne girmiş ve dünyanın en prestijli dergilerinden 'Journal of Psychotherapy and Psychosomatics'de bu kişinin hikayesine yer verilmişti. Aradan geçen 8 yılın ardından bir vamprizim vakası daha ortaya çıktı.
Kendine zarar verme davranışı gösteren 19 yaşındaki adı saklı tutulan bir genç literatüre giren ilk kişi oldu. Erkek yüksekokul öğrencisinin, kan içme, insanlara güvenmekte zorlanma, birilerine zarar vermemek adına kalabalıktan kaçınma şikayetleri yaşadığı belirlenirken, hasta yakınları psikiyatri uzmanları Dr. İlknur Kiraz Avcı ile Prof. Dr. Çiçek Hocaoğlu'nun kapısını çaldı.
TEDAVİ SONUÇ VERİYOR
Korku filmlerindeki sahneleri aratmayan davranışlar sergileyen ve vampiriristik özellikler gösteren 19 yaşındaki genç, uzmanlarla yaptığı görüşmede, ilk kez 13 yaşındayken bacağı kanayan bir arkadaşının kanının tadına baktığını, staj yaptığı hastanede kendisinden ve arkadaşlarından tetkik için birkaç tüp fazladan kan aldırdığını söyledi.