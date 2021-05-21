Kayseri Talas'ta yaşayan rehberlik öğretmeni Arife Nur Sarıoğlu (26), evden çıkışta, kendisini bekleyen Tolga Temur (29) ile karşılaştı. Temur, daha önce de birçok kez arkadaşlık teklifinde bulunduğu Sarıoğlu'na teklifini yineledi.

Öğretmen, tekrar olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine Tolga Temur, belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Arife Nur Sarıoğlu, kanlar içinde yere yığıldı.

Temur, ardından tabancayı başına dayayıp, tetiği çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sarıoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Tolga Temur ise hastaneye kaldırıldı.

Acı haber alan genç öğretmenin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Sarıoğlu'nun cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.