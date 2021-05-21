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    • Yaşam
    • 21.05.2021 08:34
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    • 21.05.2021 08:34
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    'da suç örgütüne yönelik şafak baskını! 11 gözaltı

    'da KOM ekipleri tarafından sabah saatlerinde başlatılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Kentte çek ve senet tahsilatı yaptığı ileri sürülen kişiler sağlık kontrolleri sonrası emniyet müdürlüğüne götürüldü.

    Adana'da suç örgütüne yönelik şafak baskını

    'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

    Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çek ve senet tahsilatı yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

    Bu kapsamda organize suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen kişilerin adreslerini tespit eden ekipler, söz konusu yerlere özel harekat polislerinin desteğiyle baskın düzenledi.

    Ekipler, evlerde arama yaparken bazı polisler de sokak giriş ve çıkışlarında önlem aldı.

    Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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