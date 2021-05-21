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    • Yaşam
    • 21.05.2021 10:13
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    • 21.05.2021 10:22
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    'da 'da tekme tokat kavga kamerada

    'da her gün milyonlarca insanın kullandığı 'da tekme tokat kavga çıktı. Marmaray'da 4 kişi tartıştıkları genci darbedip, durağa yanaşan trenden indirdi. O anlar kameralara yansıdı.

    DHA

    Olay, çarşamba akşam saatlerinde Marmaray'da gerçekleşti.

    Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece yönünde giden trende bir gençle dört kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        4 şüpheli darbettikleri ve tişörtünü yırttıkları genci durakta trenden indirdi.

        Kavga anları durakta bekleyen bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.
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