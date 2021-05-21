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    • Yaşam
    • 21.05.2021 10:30
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    • 21.05.2021 10:33
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    'da yaktıkları ateşe döken iki çocuğun vücudu yandı

    'nın  ilçesinde bahçelerinde ateş yakan 2 çocuğun döktükleri in parlaması sonucu vücutları yandı. Yaralanan çocuklar tedavi altına alındı.

    DHA
    'Ateşle oyun olmaz' diye boşuna dememişler

    Olay, gece saatlerinde, Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

    11 yaşındaki Y.Ö. ve 12 yaşındaki B.Y. bahçede yaktıkları ateşin üzerine tiner döktü.

    Tinerin parlaması sonucu 2 çocuk yaralandı.

        Yakınlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekipleri vücutları yanan çocukları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Vücutlarında ikinci derece yanıklar oluşan çocuklar tedaviye alındı.

        Çocukların yakınları hastanenin önünde kavga ederken, polis tarafları sakinleştirdi.
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            Haberler Yaşam Sakarya'da yaktıkları ateşe tiner döken iki çocuğun vücudu yandı